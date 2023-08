EPCG: Šahmanoviću dnevna politika preča od dobrobiti energetskog sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Elektroprivrede (EPCG) izrazili su nezadovoljstvo nastupom državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admira Šahmanovića, na sjednici Vlade, navodeći da je propustio da navede nekoliko bitnih činjenica.

„Šahmanović je, između ostalog, negativno komentarisao poslovanje naše kompanije u minulom periodu, propuštajući da navede nekoliko bitnih činjenica, pa ćemo ga, ovom prilikom, podsjetiti na njih“, navodi se u reagovanju EPCG.

Kada je riječ o poslovanju, EPCG je, kako tvrde, u 2021. godini ostvarila rekordnu neto dobit od 47,5 miliona EUR, a rezultat iz prve polovine ove godine, od 100 miliona EUR, daje im za pravo da vjeruju da će pomenuti rekord biti nadmašen na kraju godine.

„Takođe, u prošloj godini smo, uz pozitivan učinak – neto dobit od preko četiri miliona EUR, uspjeli da, u vrlo nepovoljnim okolnostima, poput visokih cijena na berzi i loše hidrologije, sačuvamo stabilnost energetskog sektora. Nažalost, sami, što je kuriozitet u evropskim okvirima, jer od gospodina Šahmanovića i Ministarstva kapitalnih investicija ne da nijesmo imali nikakvu pomoć, nego smo, u kontinuitetu, doživljavali opstrukcije, kako u pogledu razvoja novih investicija, tako i na polju zaštite građana od povećanja cijena električne energije“, dodali su iz EPCG.

Uprkos svim teškoćama, uključujući i odsustvo odgovornog i profesionalnog ponašanja Ministarstva kapitalnih investicija, EPCG je, tokom prethodnog perioda, uspjela da ostvari najbolje rezultate u istoriji kompanije – počev od pomenute dobiti, preko podmlađivanja radnog sastava, sniženja procentualnog učešća troškova zarada u ukupnim troškovima, rekordne stope naplate i osnivanja novih kompanija, pa sve do modernizacije postojećih i rada na izgradnji novih proizvodnih objekata.

„Uporedo sa tim, čuvali smo i čuvaćemo građane od povećanja cijena električne energije u vremenu inflacije, a pošto teret energetske krize nijesu snosili ni građani ni država, nego EPCG grupa, jasno je da se to moralo reflektovati na Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS). I državni sekretar to dobro zna, ali mu je, izgleda, politikantstvo preče od činjenica“, poručili su iz EPCG.

Iz EPCG su naveli da nastavljaju da rade u opštem interesu.

„Državnom sekretaru, Admiru Šahmanoviću, želimo mnogo sreće u bavljenju dnevnom politikom, pošto mu energetika, bjelodano se pokazalo i u minulom periodu i na današnjoj sjednici Vlade, nije jača strana“, zaključuje se u reagovanju.

