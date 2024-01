Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) organizuje nagradnu igru Nagradu osvoji jer nula se broji, za potrošače iz kategorije domaćinstva, koja traje do 31. januara.

Nagradni fond, kako je saopšteno iz EPCG, čine 223 nagrade, a pravo učešća imaju svi potrošači iz kategorije domaćinstva koji 31. januara ne budu imali dug.

U posebnoj bazi, sa dodatnom mogućnošću da osvoje jednu od vrijednih nagrada, naći će se potrošači iz kategorije domaćinstva koji 31. januara budu imali stanje duga nula EUR i imaju aktiviran servis Elektronski račun.

„Nagradni fond od 100 umanjenja od 50 EUR na računima za električnu energiju, namijenjen je za bazu u kojoj će se naći svi potrošači iz kategorije domaćinstva koji 31. januara budu imali stanje duga nula EUR. Za tu bazu namijenjen je i nagradni fond od po deset telefona Samsung A34 i Samsung A54, kao i tri telefona Samsung S23+“, ekli su iz EPCG.

Nagradni fond koji čine 100 umanjenja od 100 EUR na računima za električnu energiju izvlačitiće se iz baze u kojoj se nalaze potrošači iz kategorije domaćinstva, koji 31. januara ne budu imali dug, a imaju aktiviran servis Elektronski račun.

Iz EPCG su objasnili da servis Elektronski račun omogućava potrošačima da odmah nakon obračuna, početkom mjeseca, prime račun za utrošenu električnu energiju putem e-maila.

„Aktiviranje usluge je brzo i jednostavno, a dovoljno je da potrošač e-mail adresu na koju želi da prima račun i pretplatni broj pošalje na [email protected]. Potrošači koji su registrovani na www.epcg.com, ovu uslugu mogu aktivirati i sami“, rekli su iz EPCG.

Izvlačenje dobitnika biće organizovano u prostorijama EPCG u Nikšiću, 15. februara u 11 sati. Sistem izvlačenja dobitnika organizovan je metodom slučajnog izbora pretplatnog broja korisnika elektronskim putem.

Sve informacije o nagradnoj igri mogu se dobiti besplatnim pozivom na broj 19100, na web sajtu www.epcg.com gdje su istaknuta i pravila nagradne igre, kao i na profilima EPCG na društvenim medijima.

