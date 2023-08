EPCG odobrio pozajmicu od 600 hiljada EUR za Institut Simo Milošević

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) odobrio je pozajmicu od 600 hiljada EUR Fondu za zdravstveno osiguranje (FZO) koja će, u okviru vanrednih transfera, biti uplaćena Institutu „Dr Simo Milošević“.

Izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin kazao je za Radio Televiziju Herceg Novi (RTHN) da je inicijativu pokrenuo predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić, nakon čega je upućen zvaničan dopis i iz Instituta Igalo.

Kako je dodao, predlog je proslijeđen Odboru direktora EPCG koji je dao saglasnost na pozajmicu.

“To bi bila pozajmica za kratkoročno i srednjeročno rješavanje problema u Institutu Igalo sa kratkim rokom otplate. EPCG, kao društveno odgovorna kompanija, trenutno je u poziciji i kao državna kompanija da pomogne državi u rješavanju tog problema”, rekao je Rovčanin.

Kako prenosi portal RTHN, Rovčanin je rekao da novac još nije uplaćen na račun FZO dodajući da saglasnost na ugovor o pozajmici mora dati i Ministarstvo finansija.

“Primjerci nacrta Ugovora o zajmu su prosijeđeni FZO i Ministarstvu finansija. Nakon njihovog sagledavanja i potpisivanja ja ću takođe ugovor potpisati i odmah sutradan taj će novac biti uplaćen FZO”, naveo je Rovčanin.

On je naveo da, što se tiče EPCG, novac može biti odmah uplaćen jer imaju punopravanu odluku za pozajmicu.

Pozajmica je namjenjena za isplatu dvije zarade zaposlenima u Institutu Igalo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS