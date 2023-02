Energetska efikasnost mora biti podignuta na najveći nivo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Energetska efikasnost, kroz niz projekata koji se temelje na revitalizaciji i modernizaciji postojećih i izgradnji novih energetskih objekata, mora biti podignuta na najveći nivo, kazao je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija, Ibrahimović je danas razgovarao sa direktorom Sekretarijata energetske zajednice Arturom Lorkovskim, koji sa saradnicima boravi u radnoj posjeti Crnoj Grori.

Navodi se da su sagovornici osvrnuli na niz aktivnosti koje Crna Gora sprovodi u oblasti energetike, uz akcenat na planove i dinamiku realizacije aktivnosti za ovu godinu.

Ibrahimović je rekao da je ekonomski razvoj na temeljima energetski bezbjedne i zaštićene životne sredine Crne Gore prioritet daljeg razvoja.

“Energetska efikasnost, kroz niz projekata koji se temelje na revitalizaciji i modernizaciji postojećih i izgradnji novih energetskih objekata, mora biti podignuta na najveći nivo”, poručio je on.

Ibrahimović je naveo da je kontinuirana podrška koju Crna Gora ima i kao članica Energetske zajednice veoma značajna, budući da država intezivno radi na usklađivanju nacionalne legislative sa direktivama i zakonodavstvom Evropske unije (EU) u oblasti energetike i životne sredine.

“Svjesni smo promjena i izazova koje sa sobom nosi proces “tranzicije” ka zelenoj energiji, uporedo sa smanjenjem izvora energije koji u najvećoj mjeri utiču na životnu sredinu”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da su zato važna iskustva eksperata Energetske zajednice, ali i zemalja članica EU, koje su te procese započele mnogo ranije i određene izazove uspješno prevazišle.

Lorkovski je rekao da je radna posjeta Crnoj Gori i ostalim državama regiona dio programa posjeta kojima se, u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima zapadnobalkanskih Vlada, želi osnažiti put ka dostizanju dobrih rezultata.

On je naveo da je obezbjeđivanje dovoljnih količina energije na ekološki prihvatljiv način zajednički cilj.

“Lorkovski je izrazio zadovoljstvo aktivnostima koje se sprovode u dijelu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva i pružio podršku daljim aktivnostima resornog Ministarstva”, navodi se u saopštenju.

