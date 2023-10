Ekološki prevoz teško održiv bez pomoći države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat kompanije Bella Boka, koja nudi javni transport ekološkim brodovima kroz Bokokotorski zaliv, je teško održiv bez pomoći i sluha države, koja im nije izlazila u susret, saopštio je direktor tog preduzeća, Savo Kaluđerović.

“Imamo probleme u poslovanju zato što je to ekološki transport, koji je zasnovan uglavnom za domaću klijentelu. Nijesmo razmišljali da idemo prema turistima, nego smo išli na varijantu da prevozimo domaće stanovništvo, da im je lakše poći do posla i porodično napraviti neku turističku turu, i sa vrlo niskim cijenama karti, ali nemamo sluha od države”, rekao je Kaluđerović.

Bella Boka posjeduje hibridni brod Graciana, dva električna broda i jedan motorni pomoćni brod.

“To je projekat koji je zasnovan 2018. godine. Trebalo je da broji 12 brodova koji bi bili transport u Bokokotorskom zalivu”, kazao je Kaluđerović novinarima domaćih medija tokom dvodnevnog programa koji je organizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO).

Ekološki brod, kako je objasnio, znači pogon na solarnu energiju.

“To su vrlo rijetki brodovi u svijetu, a kamoli kod nas. To je ful električni brod koji ima solarne panele, baterije i električni motor. Ne stvara buku i pogodan je za naše podneblje i zaliv, gdje je uglavnom mirno more i ima dosta sunčanih dana”, kazao je Kaluđerović.

Ti brodovi bi, kako smatra, jako dobro zaživjeli kod nas i bilo bi puno lakše samo da imaju neku pomoć i sluh od države.

“Iako smo tu radi građana i projekat je kompletan radi grada Kotora, prirode i ljudi, mi imamo prvi problem sa marinom Kotor, koja nam isto naplaćuje kao i nekom Rusu milioneru, na primjer”, rekao je Kaluđerović.

On je dodao da nemaju saradnju sa institucijama i da niko neće da im izađe u susret, zbog čega im je teško da projekat bude održiv.

“Nama marina košta nekih 25 hiljada EUR godišnje. Pošto su naše karte između dva i tri EUR po osobi, trebalo bi da prevezemo 15 hiljada ljudi da bismo samo marinu isplatili. Tako da je vrlo teško i ako nema država sluha za ovo, ovaj projekat će teško da zaživi”, saopštio je Kaluđerović.

Prema njegovim riječima, ovakvi projekti su dobri jer ovi brodovi ne prave buku ni problem za obalu.

“Mislim da bi najbolje moglo iz državnog budžeta da se pomogne, a vjerujem da i grad može da izađe u susret za mnoge stvari”, dodao je Kaluđerović.

On je naveo da imaju drugu opciju i da se preorjentišu na turiste gdje su veće karte, ali da to nije bila ideja firme od samog starta.

“Vlasnik ove kompanije, Italijan, bi otplatio sve što je uložio do sad sa ovakvim radom možda za nekih 200 godina. Čovjek ima više sluha nego mnogi ovdje. Njemu se svidio Kotor i uložio je pare, ali se susreo sa ogromnim problemima. Sad je pitanje da li projekat da nastavi dalje i da se radi sa ovim što se ima, a to je vrlo teško”, zaključio je Kaluđerović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS