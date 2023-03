EIC Info dan za firme iz regiona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma pozvalo je sva zainteresovana preduzeća da se, u okviru projekta Evropske mreže preduzetništva, prijave na Info dan Evropskog savjeta za inovacije (EIC), koji će se 22. marta održati u Beogradu.

Domaćin događaja, Privredna komora Srbije, u saradnji sa Evropskim savjetom za inovacije i izvršnom agencijom za mala i srednja preduzeća (EISMEA), uz podršku konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva iz jugoistočne Evrope, organizuje Info dan posvećen programu Akcelerator – jednom od instrumenta EIC-a.

Prijava učešća je obavezna na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVbHmMyV4_4TqBO06WziOBYiPZ90RL_7jh8pFKDB5gJA0Vbw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Rok za prijavu je 21. mart do 15 sati, a radni jezik događaja je engleski.

Za ostale informacije i eventualne vidove podrške moguće se obratiti na mejl [email protected]

Iz Ministsratva su objasnili da EIC pruža podršku kombinovanjem bespovratnih sredstava i ulaganjem u vlasnički kapital.

“U okviru Info sesije biće predstavljen njihov program namijenjen start up-ovima i malim i srednjim preduzećima iz regiona jugoistočne Evrope za razvoj i unapređenje revolucionarnih inovacija, koje imaju potencijal da stvore nova tržišta ili da dovedu do promjena na postojećim”, navodi se u saopšenju.

Iz Ministarstva su kazali da će zainteresovana preduzeća na događaju moći više da saznaju o vidovima podrške koje pruža EIC, informišu se o raznim izvorima finansiranja koji su dostupni preduzećima u regionu jugoistočne Evrope i iskoriste jedinstvenu priliku da dobiju korisne savjete o procesu apliciranja direktno od EIC eksperata.

Takođe, moži će i da razmijene iskustva sa uspješnim EIC grantistima iz regiona jugoistočne Evrope, nauče više o “pitching” tehnici i realizuju umrežavanje.

“Iskoristite jedinstvenu priliku da iz prve ruke saznate sve o programu Akcelerator, kao i da se povežete sa visokoinovativnim firmama iz regiona”, zaključuje se u saopštenju.

