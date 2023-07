Đurašević: Ukidanjem jeftinih letova zatvara se prozor u svijet za mnoge

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najava niskobudžetnih kompanija da će ukinuti letove nije dobra i trebalo je staviti u omjer kvaliteta pruženih usluga sa visinom takse, saopštila je dekanka Fakulteta za turizam Univerziteta Mediteran, Silvana Đurašević.

Ona je za Radio Slobodna Evropa (RSE) kazala da država treba da brine o kvalitetu života građana koji u 21. vijeku plaćaju najskuplje avionske karte.

“Glavni prozor u svijet tek sada će nam biti Tirana i Dubrovnik, jer imaju znatno veći broj ruta, po znatno nižim cijenama. Godinama već putovanja na dalje destinacije, vezujemo za Beograd”, rekla je Đurašević.

Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu u srijedu je imao 111 odlaznih i 106 dolaznih letova, Tirana 120 odlaznih i isto toliko dolaznih letova, dok Crna Gora, u špicu sezone, ima 25 dolaznih i isto toliko odlaznih letova s podgoričkog, i isto toliko s tivatskog aerodroma.

Niskobudžetne avio-kompanije Ryanair i Vizz Air najavile su da će od kraja oktobra ukinuti letove iz Crne Gore ka Barseloni, Zagrebu, Mančesteru, Zagrebu, Rimu i Beču.

