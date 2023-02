Država prepoznala da CEDIS najviše trpi posljedice energetske krize

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), Vladimir Čađenović saopštio je da očekuje da će u narednom periodu Elektroprivreda (EPCG) nastaviti sa odobrenjima koja će pokriti gubitke nastale zbog promjena cijena na berzi.

On je u emisiji Radija Crne Gore Link kazao da je povećanje cijene električne energije na tržištu direktni uzročnik negativnog rezultata Operatora distributivnog sistema.

On je objasnio da su u prošloj godini gubici na elektrodistributivnoj mreži bili na minimumu, odnosno dva puta ispod deset odsto, a regulator priznaje tehničke gubike nešto iznad osam procenata. Godinu su, kako je rekao, završili rezultatom koji je za ponos CEDIS-u.

Gubici koji su se javili posljedica su toga što su morali da plaćaju EPCG tržišnu cijenu struje, a to je oko 200 EUR.

“Za 2021. godinu cijena je bila oko 80 EUR i po tom osnovu CEDIS je platio EPCG razliku od 12 miliona i to je realan gubitak. Prošle godine je isto bila velika galama oko knjižnih odobrenja koje je dala Vlada da bi nam pokrila taj gubitak i za posljedicu što je to stopirano, imali smo opasnost na kraju prošle godine dođe do povećanja struje za građane”, rekao je Čađenović.

Prema njegovim riječima, da se to tada realizovalo, EPCG ne bi bila u dobitku 45 miliona EUR, nego 35, a CEDIS bi bio na pozitivnoj nuli.

EPCG je krajem prošle godine poslala pismo namjere da napravi finansijsku konsolidaciju CEDIS-a i u međuvremenu su se desile i izmjene Zakona o energetici, što će popraviti situaciju.

Čađenović je kazao da je u Crnoj Gori CEDIS onaj ko trpi najveće posljedice globalne energetske krize.

“Nema priče o neodgovornom poslovanju, a ko hoće da shvati prostu računicu znaće zašto smo u ovoj situaciji. Razgovaraćemo o daljim potezima, spriječili smo povećanje cijene za građane, ali se mora uključiti Vlada, jer ne možemo da trpimo samo mi. Operatori su u regionu i šire najviše pogođeni i tu nema priče o neodgovornom poslovanju”, naveo je Čađenović.

On je poručio da se, ako nakon tih odluka CEDIS bude poslovao sa gubicima, onda može pričati o neodgovornom poslovanju.

Čađenović je kazao da je nezadovoljan što nije predviđeno da dio od 30 miliona EUR koje će dodijeliti Evropska unija (EU) za prevazilaženje ekonomske krize, bude za CEDIS.

“Na posljednjoj sjednici Vlade ni u jednom segmentu predstavnik Ministarstva kapitalnih investicija nije pomenuo CEDIS, a preporuka Evropske energetske zajednice je da se pomogne CEDIS-u, jer je ovo situacija u kojoj mi najviše trpimo. Samo za prošlu godinu smo platili razliku između regulatorne dozvoljene cijene i one po kojoj smo nabavljali energiju 24 miliona EUR. I ko je tu pogođen energetskom krizom, jesmo li ih mi negdje prosuli ili je jasno kako je to nastalo”, kazao je Čađenović.

On je dodao da je prošle godine sedam ili osam dopisa upućeno MKI, ali nije bilo odgovora. Održan je samo jedan sastanak u novembru i nije bilo konkretnih zaključaka. Sa stupanjem na snagu novog Zakona o energetici Vlada je konačno prepoznala ko trpi najviše teret.

Na kritike ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića da je CEDIS za samo 15 dana napravio 1,2 miliona EUR duga, Čađenović je kazao da je zaključak Vlade i odluka Odbora direktora EPCG tu priču stavio van snage.

“Nikakav gubitak u ovom momentu ne trpimo, jer ćemo dobiti odobrenja za januar i februar. Bilo bi nešto od te priče da nije EPCG postupila shodno zaključku Vlade i shodno svom pismu namjere iz decembra prošle godine”, saopštio je Čađenović.

CEDIS, kako je naveo, u ovom momentu ne trpi nikakav gubitak.

On je pozvao političare da sve što znaju da je uradio nezakonito prijave tužilaštvu, a otvoren je i za javnu debatu.

Čađenović je kazao da očekuje da će i do kraja godine Vlada i nakon februara isto reagovati i nalaziti mehanizme da nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka bude na nivou kako je to regulator propisao.

