Država odlično menadžirala energetskom krizom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je odlično menadžirala tokom energetske krize, a najvažnije za građane i privredu je da cijene struje nijesu uvećane, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je danas održao predavanje studentima College of Europe sa programa evropskih studija koji borave u studijskoj posjeti Crnoj Gori, a u čijem fokusu je politika proširenja Evropske unije.

U diskusiji sa studentima iz brojnih evropskih država, Abazović je kazao da je Crna Gora odlično menadžirala energetskom krizom i da smo prošlu godinu završili i više od svakog optimističnijeg scenarija i da Elektroprivreda (EPCG) nije povećavala cijene struje, što je i najvažnije za građane i privredu.

„Pored turizma i energetika bilježi snažan rast. Cilj je da u bliskoj perspektivi još više izvozimo električnu energiju”, naveo je Abazović.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, kazao da je Crna Gora najbolji kandidat da bude prva naredna članica EU i da može dati impuls oživljavanju politike proširenja.

Prema njegovim riječima, među svim političkim partijama postoji konsenzus po pitanju članstva Crne Gore u EU i snažan eurooptimizam sa uvjerenjem da je ovo jedna od najvažnijih tema za našu budućnost.

Tokom diskusije bilo je riječi o ulozi nacionalnih manjina u izgradnji interkulturalne, građanske i evropske Crne Gore, evropskoj budućnosti Zapanog Balkana i važnosti pomirenja regiona u tom procesu, položaju vjerskih organizacija i jednakosti njihovih prava, kao i budućnim parlamentarnim izborima u našoj državi.

