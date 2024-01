DPS: Struja ipak poskupila 5,63 odsto, Vlada obmanjuje javnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Struja u Crnoj Gori poskupila je 5,63 odsto, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS), navodeći da Vlada obmanjuje javnost.

Iz DPS-a su to naveli u reagovanju na izjavu ministra energetike i rudarstva Saše Mujovića, koji je kazao da cijena električne energije ostaje ista i da će popustom koji je obezbijedila Elektroprivreda (EPCG) biti neutralisano povećanje uslovljeno većim regulatorno dozvoljenim prihodom Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

„Poštovani građani Crne Gore, ukoliko ste bili u prilici da pročitate današnje saopštenje Mujovića, koje se odnosi na cijenu struje, mogli ste zaključiti da Mujović već u prvoj rečenici potcjenjuje inteligenciju svakog crnogorskog građanina ponaosob“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da Mujović u istoj rečenici saopštava da „cijena električne energije ostaje ista, a popustom koji je obezbijedila EPCG biće neutralisano povećanje“.

Iz DPS-a su poručili da se ne bave političkim trvljenjima i da u njihovim saopštenjima nema malicioznosti.

„Naprotiv, u fokusu naše politike isključivo je dobrobit građana Crne Gore i zato im treba pošteno reći da se ne radi o „navodnom“, već o vrlo konkretnom povećanju cijene električne energije u iznosu od 5,63 odsto sa kojim će biti u prilici da se upoznaju već prilikom fakturisanja računa za januar“, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da pozdravljaju to što su obezbijeđeni određeni popusti za redovne platiše.

„Ali, to ne anulira činjenicu da oni koji nijesu redovni zbog, vjerovatno, lošije platežne moći, stavljate u još lošiji položaj“, rekli su iz DPS-a.

Iz te partije su naveli da je Odbor direktora EPCG prošle godine odlučio da redovnim platišama koji su bili članovi “Zlatnog tima“, a čija će potrošnja biti veća od 500 kilovata po satu (KWh), ukine popust od 13 odsto na računima za utrošenu električnu energiju.

„Jasno je, imajući ovo u vidu, da uvođenje ovog popusta predstavlja najobičniju obmanu javnosti“, kaže se u reagovanju.

Iz DPS-a su rekli da će kao odgovorna politička partija nastaviti da ukazuju na sve eventualne nepravilnosti u poslovanju državnih preduzeća, koja direktno utiču na standard građana.

„Ministre Mujoviću, još jednom apelujemo na Vas da se pozabavite stvarnim problemima“, naveli su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, Odbor direktora EPCG usvojio je negativni saldo firme za narednu godinu, umjesto najavljivane dobiti od 70 do 80 miliona EUR.

Iz DPS-a su poručili Mujoviću da se pozabavi neplanskim ulaganjima miliona eura u projekte bez biznis plana, kao što je kupovina Željezare, projekti Solar 3000+ i 5000+, prekomjerno zapošljavanje, pokrivanje gubitaka CEDIS-a.

Mujović, kako su rekli iz te partije, treba da nađe način da se sanira šteta nastala činjenicom da su ukupni troškovi zarada naknada i ličnih rashoda na nivou EPCG grupe porasli za 14 miliona na 80,9 miliona EUR, i to bez EPCG – Željezare.

„Pozabavite se gubicima na distributivnoj mreži koji su tokom 2022. godine narasli su za 38,3 gigavatsata, odnosno deset odsto, na čitavih 390,2 GWh. Ministre Mujoviću, kada se pozabavite ovim konkretnim problemima, uvjereni smo da će kvalitet usluga EPCG značajno biti poboljšan, a cijene osjetno smanjene“, kaže se u reagovanju.

