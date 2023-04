Dow Jones pao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi su u petak imali mješoviti učinak, a investitore su najviše uznemirili slabi podaci o rastu maloprodaje.

Dow Jones Industrial Average pao je u petak, ali je zabilježio pozitivnu sedmicu, pošto su investitori vrednovali slab izvještaj o maloprodaji koji je umanjio entuzijazam za jači početak korporativnih prihoda od očekivanog.

Dow Jones s 30 dionica pao je 143,22 boda, ili 0,42 odsto, na 33.886,47. S&P 500 je pao 0,21 odsto na 4.137,64. U međuvremenu, Nasdaq Composite pao je 0,35 odsto na 12.123,47, prenosi SEEbiz.

Dow Jones je, međutim, zabilježio svoju četvrtu pozitivnu sedmicu zaredom i porastao je 1,2 odsto. S&P 500 i Nasdaq su zabilježili četvrtu pozitivnu sedmicu u pet.

Pretprodaja u maloprodaji u martu je pokazala dvostruko veći pad potrošačke potrošnje od očekivanog. Maloprodaja je prošlog mjeseca pala jedan odsto, što je više od pada od 0,5 odsto koji su očekivali ekonomisti koje je anketirao Dow Jones, dijelom zato što su potrošači plaćali manje za gorivo.

“Prodaja na malo bila je slabija od očekivanog, ali velik dio promašaja ima veze s nižim cijenama gasa, što je i dalje blago pozitivno za potrošnju”, napisao je glavni direktor za investicije u Independent Advisor Alliance, Chris Zaccarelli.

Razočaravajući podaci o prodaji na malo neutralizuju uzbuđenje oko snažne korporativne zarade.

JPMorgan Chase zabilježio je rekordan prihod koji je nadmašio očekivanja analitičara, s rastom dionice više od sedam odsto. Wells Fargo je nakratko porastao čak 2,1 odsto, nakon što je banka obavijestila o rastu dobiti.

Očekivanja za ovu sezonu zarada su nepovoljna. Analitičari koje je anketirao Refinitiv očekuju da su zarade S&P 500 pale više od pet odsto u prvom kvartalu. Ta prognoza dolazi dok se firme suočavaju s upornom inflacijom i višim stopama.

