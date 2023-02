Dolazak Lidla i dalje neizvjestan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dugo očekivani dolazak njemačke kompanije Lidl još je neizvjestan, saopšteno je iz Agencije za investicije.

Direktor Agencije za investicije Mladen Grgić kazao je Televiziji Crne Gore da se Lidl, nažalost, suočava sa problemima koji su karakteristični i za domaće investitore, ne samo za strane.

“To su prostorni planovi i poteškoće u pronalaženju zemljišta adekvatnih za njihovu namjenu su usporile projekat. Ne bih licitirao datumima, dosta je kompleksna investicija”, kazao je Grgić, prenosi portal RTCG.

Ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten kazao je kako propisi u Crnoj Gori moraju biti takvi da pogoduju, a ne da koče investicije.

To, kako je pojasnio, znači prije svega jasne zakonske regulative koje pružaju pravnu sigurnost, poresko pravo, zakon o prostornom planiranju.

“Takođe, administrativno djelovanje mora biti efikasno, brzo i bez korupcije. Moramo imati kontakt osobe kao držane predstavnike koji će biti tu da pomognu”, rekao je Felten.

