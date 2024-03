Dolar ostao gotovo nepromijenjen prema korpi valuta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara je ove sedmice ostala gotovo nepromijenjena prema korpi valuta, dok ulagači procjenjuju kada bi centralne banke zapadnih zemalja mogle početi da smanjuju kamatne stope.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je neznatno na 103,87 bodova.

Pritom je vrijednost dolara prema evropskoj valuti pala 0,2 odsto, pa je cijena eura dostigla 1,0840 USD.

Dolar je oslabio i prema japanskoj valuti, 0,3 odsto, pa je njegov kurs skliznuo na 150,1 jena (JPY), prenosi Hrportfolio.

Kursevi najznačajnijih svjetskih valuta nijesu se ove sedmice značajnije mijenjali, a u fokusu ulagača bili su novi podaci o inflaciji.

U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je u januaru indeks cijena za ličnu potrošnju, uključujući energiju i hranu, porastao 0,3 odsto na mjesečnom i 2,4 odsto na godišnjem nivou.

To je donekle učvrstilo procjene na tržištu da bi američka centralna banka mogla početi da smanjuje kamatne stope u junu.

A kako čelnici Federalnih rezervi (Fed) poručuju da nema razloga žuriti sa snižavanjem kamata, dolarov indeks porastao je polovinom sedmice iznad vrijednosti od 104 boda.

No, krajem sedmice je skliznuo ispod te granice.

U petak je Eurostat objavio da je inflacija u eurozoni u februaru skliznula na 2,6 odsto na godišnjem nivou, s 2,8 odsto mjesec ranije.

Ti podaci učvrstili su procjene na tržištu da će Evropska centralna banka (ECB) zadržati kamatne stope na rekordnim vrijednostima do polovine godine.

