Dolar oslabio prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prema korpi valuta ove sedmice oslabio, treće zaredom, jer ulagači vjeruju da će američka centralna banka uskoro završiti ciklus povećanja kamatnih stopa.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, skliznuo je prošle sedmice 0,5 odsto na 102,59 bodova, prenosi Hrportfolio.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 0,7 odsto, pa je cijena eura dostigla 1,0840 USD.

No, kurs dolara prema japanskoj valuti porastao je 1,6 odsto na 132,8 jena (JPY).

Ulagači vjeruju da je ciklus povećanja kamata američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), pri kraju.

Posljednji makroekonomski podaci pokazuju, naime, da se rast ekonomije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) postupno usporava, da inflacioni pritisci popuštaju, da potrošnja polako slabi i da se tržište rada postupno “hladi”.

A to znači da bi Fed uskoro mogao da završi ciklus zaoštravanja monetarne politike.

Čelnici Fed-a upozoravaju da će možda biti potrebno dodatno povećavanje kamatne stope, kako bi se suzbila inflacija, pa se na tržištu novca procjenjuje da postoji 55 odsto izgleda da će Fed na narednoj sjednici u maju povećati ključne kamate za dodatnih 0,25 procentnih poena.

No, mnogi očekuju i zastoj u podizanju kamata, pa i završetak ciklusa.

„Usporavanje potrošnje u SAD-u i hlađenje inflacije u skladu su s procjenama da će Fed uskoro završiti s povećanjem kamata”, rekao je analitičar u firmi Convera, Joe Manimbo.

S druge strane, očekuje se da će Evropska centralna banka (ECB) nastaviti s povećanjem kamatnih stopa.

Doduše, posljednji podaci Eurostata pokazali su da je stopa inflacije u eurozoni u martu oštro pala, no osnovna stopa inflacije, iz koje su isključene cijene energije i hrane, dostigla je nove rekordne vrijednosti.

To znači da će ECB i dalje biti pod pritiskom da poveća kamatne stope.

„Vjerujem da će Fed još u maju povećati kamate za 0,25 procentnih poena i to je to. No, od ECB-a očekujem da će povećavati kamate sve do ljeta. A to je pozitivno za kurs eura prema dolaru, jer će se smanjiti razlika između kamata u SAD-u i eurozoni”, naveo je ekonomista u firmi Equiti Capital, Stuart Cole.

Zahvaljujući takvim očekivanjima, euro je prema dolaru ojačao petu sedmicu zaredom, a tako dug period uspona eura nije zabilježen još od kvgusta 2020. godine.

