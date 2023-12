Dolar oslabio prema korpi valuta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice oslabio prema korpi valuta, zaronivši na najniže vrijednosti u pet mjeseci, jer se naredne godine očekuje smanjenje kamata američke centralne banke.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, skliznuo je 0,9 odsto na 101,7 bodova, a u jednom je trenutku zaronio na 101,42 boda, najniži nivo od jula.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio jedan odsto, pa je cijena eura dostigla 1,1010 USD, prenosi Hina.

No, kurs dolara porastao je prema japanskoj valuti, 0,2 odsto na 142,4 jena (JPY).

Pad dolarovog indeksa na najniže vrijednosti u pet mjeseci posljedica je uvjerenja ulagača da je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), završila ciklus povećanja kamatnih stopa, s obzirom na postupno popuštanje inflacije i da naredne godine slijedi smanjenje kamata.

U prilog toj tezi ide niz posljednjih makroekonomskih pokazatelja.

Između ostalog, objavljena je treća procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP), koja je pokazala da je američka privreda u trećem tromjesečju porasla nešto sporije nego što se očekivalo.

Usporavanje rasta znači da bi mogla oslabiti i inflacija, pa su ojačale špekulacije da bi Fed već u martu naredne godine mogao početi da smanjuje kamate.

I dok čelnici Fed-a procjenjuju da će u narednoj godini kamate smanjiti u tri navrata, najvjerojatnije za po 0,25 procentnih poena, na tržištu se špekuliše da je u narednoj godini moguće smanjenje kamata čak u šest navrata, počevši od marta.

Premda čelnici Evropske centralne banke (ECB) poručuju da još ne razmišljaju o smanjenju kamata, analitičari procjenjuju da je ECB, kao i Fed, završio ciklus povećanje kamatnih stopa i da naredne godine slijedi smanjenje cijene novca i u eurozoni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS