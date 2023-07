Dogovoreno blago povećanje ukupnog broja dozvola za prevoz tereta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dogovor o blagom povećanju ukupnog broja dozvola za prevoz tereta koje Crne Gore i Njemačke razmjenjuju na godišnjem nivou postignut je na sastanku Mješovite komisije između dvije države, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI).

Iz tog Vladinog resora saopštili su da su uspješno organizovali bilateralni sastanak Mješovite komisije između Crne Gore i Njemačke, posvećen međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta.

“Tokom sastanka postignut je dogovor o blagom povećanju ukupnog broja dozvola za prevoz tereta koje dvije države razmjenjuju na godišnjem nivou”, navodi se u saopštenju.

Taj dogovor je, kako su rekli iz MKI, u skladu sa porastom robne razmjene između Crne Gore i Njemačke i doprinijeće daljem razvoju i olakšanju drumskog prevoza tereta između te dvije zemlje.

Iz Ministarstva su kazali da je sastanak trajao dva dana i da je okupio predstavnike nadležnih državnih organa za drumski saobraćaj obje zemlje.

Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović istakao je važnost održavanja tog bilateralnog skupa za Crnu Goru.

Navodi se da su na kraju sastanka, šefovi delegacija, Bojan Radoman i Frank Faßbender, svečano potpisali protokol kojim su potvrđeni zaključci sa održanog sastanka.

Taj protokol, kako su rekli iz MKI, predstavlja važan korak ka unapređenju saradnje u oblasti drumskog prevoza između Crne Gore i Njemačke.

“MKI izražava zadovoljstvo postignutim rezultatima bilateralnog sastanka i nastaviće da radi na jačanju veza i saradnje sa Njemačkom u oblasti međunarodnog drumskog prevoza putnika i terete”, kaže se u saopštenju.

Delegacija Crne Gore je bila sastavljena od predstavnika MKI, Uprave za saobraćaj i Privredne komore, dok su njemačku delegaciju činili predstavnici Federalnog Ministarstva za digitalizaciju i transport i Ambasade Njemačke.

