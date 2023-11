Dodatno intenzivirati ekonomski dijalog između Crne Gore i SAD-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sjedinjene Američke Države (SAD) ostaju zainteresovane za snaženje međusobnog ekonomskog dijaloga i podršku reformama neophodnim za dostizanje evropske budućnosti Crne Gore, kazala je američka ambasadorka u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke.

Iz Ministarstva finansija saopšteno je da se resorni ministar Novica Vuković danas sastao sa Rajnke, kako bi razgovarali o prioritetima nove Vlade i bilateralnim odnosima Crne Gore i SAD-a.

Rajnke i Vuković su konstatovali da je potrebno dodatno intenzivirati ekonomski dijalog baziran na bilateralnoj platformi formiranoj 2021. godine, u okviru koje postoje određena radna tijela, a planirano je i formiranje novih, sa proširenim oblastima djelovanja.

Vuković je kazao da je Vlada snažno proevroatlantski orijentisana i odlučna u namjeri da učvrsti saradnju sa SAD-om.

„Rajnke je prenijela zainteresovanost američkih kompanija za ulaganje u Crnu Goru“, navodi se u saopštenju.

Vuković smatra da je to veoma podsticajan signal, budući da je, kako je istakao, jedan od ciljeva aktuelne Vlade upravo vraćanje povjerenja u tržište Crne Gore i prisutnost većeg broja kredibilnih ulagača sa evroatlantskog područja.

On i Rajnke su ocijenili da su, u cilju jačanja trenda privrednog rasta i privlačenja značajnijeg broja investitora, među važnim preduslovima jačanje vladavine prava i unapređenje putne infrastrukture.

Za rekonstrukciju putne infrastrukture, kako je saopštila Rajnke, postoji zainteresovanost američkih kompanija.

Vuković je, govoreći o finansijskim politikama Crne Gore za naredni period, kazao da su stabilne javne finansije, koje će omogućiti veći ekonomski rast i napredak društva u cjelini, prioritet.

On je rekao da je trenutno u fokusu Ministarstva finansija finalizacija budžeta za narednu godinu, za koji je, kako je naglasio, težnja da u okviru datih okolnosti bude manje potrošački, a više razvojni.

Vuković je kazao da će sa posebnom pažnjom biti razmatrani kapitalni projekti koje je moguće realizovati tokom naredne godine i naglasio da se radi na optimizaciji troškova, kao i pronalaženju novih načina za jačanje prihodne strane.

Iz Ministarstva su naveli da je, tokom konstruktivnog razgovora, dogovoreno da se za oblasti gdje je prepoznata potreba dodatnog produbljivanja saradnje u kratkom roku organizuju međusobni operativni sastanci u cilju postizanja veće produktivnosti i efikasnosti.

“SAD ostaju zainteresovane za snaženje međusobnog ekonomskog dijaloga i podršku reformama neophodnim za dostizanje evropske budućnosti Crne Gore”, kazala je Rajnke.

