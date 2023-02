Do sedam miliona za 1,13 hiljada bivših rudara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za isplatu preostalih rata za bivše zaposlene u rudarsko-metalskom sektoru planirano je da se ove godine iz državnog budžeta izdvoji do sedam miliona EUR, a pravo na naknadu na osnovu posebno donijetog zakona ostvarilo je 1,13 hiljada osoba.

Ta informacija je Vijestima saopštena iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma (MERT).

”Usvajajuća rješenja donijeta su u korist 1,33 hiljada radnika iz Rudnika boksita – Nikšić, Kombinata aluminijuma Podgorica, Rudnika olova i cinka – Mojkovac, Rudnika Šuplja stijena – Pljevlja, Rudnika mrkog uglja – Ivangrad, Fabrike elektroda – Piva, Željezare – Nikšić, Metalca – Nikšić, Prve petoljetke – Bijelo Polje i Imako – Bijelo Polje”, naveli su iz MERT-a.

Skupština je krajem 2021. godine usvojila Zakon o finansijskoj podršci za bivše zaposlene iz sektora rudarske i metalske industrije. Taj zakon je pripremilo Ministarstvo ekonomskog razvoja, dok je na njegovom čelu bio Jakov Milatović.

Iz tog resora je ranije saopšteno da je ovim zakonom definisano da ostvarivanje prava na finansijsku podršku imaju osobe koje su bili zaposleni u kompanijama u sektoru rudarske i metalske industrije, a u čijoj vlasničkoj strukturi je bila država i kojima je prestao radni odnos uvođenjem stečaja u tim preduzećima.

Iz MERT-a, kojim sada rukovodi Goran Đurović, saopštili su da je od januara do marta prošle godine na njihovu adresu stiglo ukupno 4,77 hiljada prijava, a da je na dostavljena rješenja do kraja iste godine podneseno 1,11 hiljada tužbi, koje su upućene Upravnom sudu Crne Gore na dalje postupanje.

”Rješenja su odbijajuća zbog neispunjavanja uslova koji su definisani Zakonom za dodjelu finansijske podrške: osnov prekida radnog odnosa nije bilo uvođenje stečaja, nastavljen je rad kod drugog poslodavca nakon uvođenja stečaja, nije ostvareno pravo na penziju, u vlasničkoj strukturi određenih preduzeća nije bilo države Crne Gore, određeni broj prijava je pristigao nakon isteka roka za prijavu i dostavljane su prijave koje ne potpadaju pod sektor rudarske i metalske industrije”, naveli su iz Ministarstva.

Oni su objasnili da je procedura isplate bivšim radnicima počela u februaru prošle godine, a vrši se na polugodišnjem nivou, u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti pojedinačnih rješenja, što znači da će trajati i tokom ove godine.

Riječ je o iznosima od deset hiljada do 12 hiljada EUR po korisniku.

