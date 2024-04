Dijelovi za remont TE uvezeni iz Rusije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je uvezla iz Srbije djelove neophodne za remont Termoelektrane (TE) Pljevlja, ali je pošiljka zaustavljena u carinskoj ispostavi Pljevlja, jer su djelovi proizvedeni u Rusiji, koja je zbog invazije na Ukrajinu pod sankcijama EU; piše Pobjeda.

Tim sankcijama se pridružila i Crna Gora.

Pobjedi su iz Uprave carina saopštili da je carinska ispostava, kod koje se vodi carinski postupak, izrazila sumnju da je roba, koja je predmet carinskog postupka, obuhvaćena restriktivnim mjerama i o tome informisala carinskog zastupnika kao podnosioca carinske deklaracije, te naložila da obezbijedi potvrdu nadležnog organa da se u konkretnom slučaju ne povređuju restriktivne mjere koje je donijela Vlada.

„Iz navedenih razloga postupak stavljanja predmetne robe u slobodan promet nije sproveden, niti ga je moguće sprovesti u skladu sa propisima do dostavljanja neophodne dokumentacije izdate od nadležnog državnog organa“, odgovorili su na pitanja lista povodom spornog uvoza.

Pitanja su proslijeđena i EPCG, ali njeni predstavnici, osim potvrde da su ih primili, nijesu odgovorili ni objasnili kako će obezbijediti djelove neophodne za remont TE Pljevlja.

Izvori Pobjede iz TE rekli su da je uvezena turbina, neophodna za remont, vrijednosti oko 1,5 miliona EUR.

„Čak su uspjeli da plate carinu. Roba je kupljena po ugovoru o javnoj nabavci lopatica za turbinu, bez koje je remont nemoguć. Roba je uvezena iz Srbije, a proizvedena je u Rusiji, u Sant Petersburgu“, naveo je izvor, koji je dodao da je EPCG tražila od Uprave carina „potvrdu izuzeća“ da bi im roba izašla sa terminala Carinske ispostave Pljevlja.

Direktor TE Pljevlja Mirko Mazalica, prije tri dana je saopštio da je planirano da remont počne danas, iako su „svjesni problema oko isporuke orginalnih lopatica od proizvođača iz Rusije“.

On je dodao da se nadaju da će Vlada u što skorijem roku završiti nepohodnu dokumentaciju kako bi roba na vrijeme stigla u TE, čiji remont bi trebalo da traje dva mjeseca.

