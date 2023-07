Definisati legislativni okvir koji će postaviti bazu za dalji razvoj blockchaina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cilj Ministarstva finansija je da u saradnji sa drugim institucijama transparentno definiše legislativni okvir koji će postaviti bazu za dalji razvoj blockchaina, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On se sastao sa menadžmentom Upbeat hub-a, izvršnim direktorom Igorom Miloševićem, tehničkim direktorom Ivanom Joličićem, komercijalnim direktorom Igorom Goranovićem i koordinatorom savjetodavnog tima, Andrejem Mihailovićem, kako bi razgovarali na temu razvoja blochchain tehnologija, odnosno tržišta kriptovaluta.

Damjanović je poručio da je cilj Ministarstva da u saradnji sa Centralnom bankom (CBCG) i Komisijom za tržište kapitala, uz konsultacije sa stručnom zajednicom, u dogledno vrijeme, transparentno definiše legislativni okvir, koji će postaviti bazu za dalji razvoj blockchaina, ali i jasno prepoznati modele za spriječavanje potencijalnih zloupotreba u toj oblasti.

On je ocijenio i da je evidentna rastuća zastupljenost trgovine kriptovalutama na svjetskim tržištima, kao i neslućeni potencijal za razvoj modernih tehnologija u toj oblasti koje mogu imati direktne benefite za nacionalne ekonomije zemalja koje adekvatno regulišu tu oblast.

Milošević je naglasio da se Upbeat hub, koji predvodi već pet godina, aktivno bavi istraživanjem primjene blockchain tehnologije i tržišta stablecoins i volatilnih valuta, kako sa aspekta tehnoloških inovacija, tako i u dijelu naučno-istraživačkog rada koji tretira ekonomski uticaj na makro i mikro nivou.

“U tom kontekstu, tim Upbeat hub-a sa svojim ekspertskim timom stavio je na raspolaganje ekspertizu kojom Upbeat hub raspolaže, kao doprinos zajednice stručnjaka adekvatnom uspostavljanju sistema za razvoj i nadzor, odnosno uređenje ove oblasti”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je predstavljen i Perper net projekat koji se trenutno traži pristup sendbox-u, kako bi Crna Gora u regulisanim uslovima mogla da testira funkcionisanje tržište kriptovaluta paralelno sa izradom regulative.

Dogovoreno je da se komunikacija na ovu temu intenzivira u narednom periodu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS