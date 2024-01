Definisan dalji akcioni plan za sertifikaciju pljevaljskog sira

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su sa partnerima na sastanku u Pljevljima detaljno razradili akcioni plan za sertifikaciju pljevaljskog sira.

U saradnji sa nevladinim Udruženjem proizvođača, koje je iniciralo i sprovelo proces registracije oznake porijekla pljevaljski sir, resorno Ministarstvo je u dogovoru sa Službom Opštine Pljevlja i kontrolnim tijelom Monteorganica održalo sastanak u Pljevljima u cilju definisanja daljeg akcionog plana za sertifikaciju tog prepoznatljivog proizvoda.

Zaštićene oznake porijekla predstavljaju kolektivna prava, a zahtjev za registraciju oznake porijekla može podnijeti isključivo udruženje proizvođača ili prerađivača koji proizvode ili prerađuju određeni proizvod.

Proizvod pljevaljski sir je uspješno registrovan kao oznaka porijekla kod resornog Ministarstva, uz angažovanje NVO Pljevaljski sir. Naredni korak u implementaciji ovog sistema je podnošenje zahtjeva za kontrolu i sertifikaciju kod ovlašćenog kontrolnog tijela Monteorganica.

“Tokom sastanka je detaljno razrađen akcioni plan za sertifikaciju pljevaljskog sira. Glavni fokus plana je uspostavljanje interne kontrole i vođenje evidencija proizvodnje od proizvođača/udruženja, što predstavlja osnovni preduslov za izdavanje sertifikata. Ovaj korak ima ključnu ulogu u obezbjeđivanju garancija potrošačima o porijeklu proizvoda”, navodi se u saopštenju.

Nakon uspješnog uspostavljanja procesa kontrole od proizvođača i potvrde kroz eksternu kontrolu koju sprovodi Monteorganica, proizvođačima će biti omogućeno izdavanje sertifikata, kao i pravo na upotrebu zaštićenog naziva i logotipa na proizvodu pljevaljski sir.

“Posebno je istaknut značaj animiranja i uključivanja što većeg broja proizvođača pljevaljskog sira, u saradnji sa pljevaljskom lokalnom upravom i relevantnim udruženjima. Sprovođenjem ovakvih aktivnosti želimo da podstaknemo proizvođače na predan rad u cilju očuvanja autentičnosti i kvaliteta pljevaljskog sira”, zaključuje se u saopštenju.

