Danijela Vukoslavović nova je članica Upravnog odbora Addiko banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nadzorni odbor Addiko banke imenovao je za novu članicu Upravnog odbora Danijelu Vukoslavović, koja će od 1. januara biti nadležna za komercijalne poslove.

Vukoslavović je magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a MBA diplomu stekla je u prestižnoj međunarodnoj biznis školi COTRUGLI.

“Tokom dvadesetogodišnje karijere u bankarskom sektoru bila je angažovana na ključnim pozicijama odgovornim za vođenje maloprodajne strategije, transformacije poslovnog modela, automatizacije i robotizacije bankarskih poslovnih procesa, kao i na projektima prilagođavanja postojećih i pronalaženja sveobuhvatnih rješenja za bankarske proizvode”, navodi se u saopštenju.

Učesnik je različitih međunarodnih i lokalnih konferencija i seminara, kao i član radnih grupa za implementaciju i usklađivanje sa najznačajnijim zakonskim rješenjima. Na novu poziciju dolazi s mjesta direktora sektora razvoja poslovanja za fizička i pravna lica u Erste banci. Kao nova članica Upravnog odbora Addiko banke ona će biti odgovorna za komercijalne poslove.

„Čast mi je i zadovoljstvo pridružiti se Upravnom odboru Addiko banke. Vjerujem da model poslovanja sa fokusom na jačanje pozicije banke kao specijaliste za potrošačko kreditiranje i poslovanje s malim i srednjim preduzećima ima perspektivu i prepoznatljivost koju klijenti cijene i prihvataju. Radujem se izazovima i timskim ostvarenjima koja će dalje transformisati tradicionalno bankarstvo, približiti Addiko banku klijentima i odgovoriti na njihove potrebe bilo kada i bilo gdje”, rekla je Vukoslavović.

U posebnom fokusu politike upravljanja ljudskim resursima u Addiko banci su jednake mogućnosti za razvoj karijere i promovisanje inkluzije i različitosti među zaposlenima na svim nivoima organizacije.

Predsjednik Upravnog odbora Addiko banke, Christoph Schoen, rekao je da Vukoslavović dolazi iz bankarskog sektora, sa značajnim iskustvom na rukovodećim pozicijama i odličnim rezultatima u dosadašnjoj karijeri, što je preporučilo za tu odgovornu poziciju u njihovoj banci.

“Pored njene ekspertize koja vjerujem da će značajno doprinijeti našim budućim poslovnim uspjesima, posebno me čini zadovoljnim što ćemo njenim dolaskom imati još veću zastupljenost žena na najvisočijim pozicijama u banci”, kazao je Schoen.

Upravni odbor Addiko banke sada čine Schoen, koji je predsjednik Upravnog odbora nadležan za opšte poslove, finansije i poslove podrške poslovanju, te članice Upravnog odbora – Biljana Vujović, nadležna za poslove upravljanja rizicima i novoimenovana Danijela Vukoslavović, nadležna za komercijalne poslove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS