Danas štrajk upozorenja na aerodromima u Podgorici i Tivtu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) . Sindikalne organizacije aerodroma u Podgorici i Tivtu organizovaće danas jednosatno mirno protestno okupljanje radnika, odnosno štrajk upozorenja.

Okupljanje će biti organizovano između 13 i 14 sati, na platoima ispred terminalnih zgrada dva aerodroma.

Vijesti su ranije objavile da se u dopisu, koji su predsjednici sindikalnih organizacija aerodroma Podgorica i Tivat, Slobodan Martinović i Ljubiša Džudović, uputili izvršnom direktoru Aerodroma Crne Gore Vladanu Draškoviću i predsjedniku Odbora direktora Eldinu Dobardžiću, navodi da se skupovi organizuju povodom ogromnog nezadovoljstva radnika koje je prouzrokovano nepostizanjem dogovora sa poslodavcem od januara.

