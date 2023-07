Damjanović: Svi da pokažu poresku disciplinu i poreski patriotizam

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštio je da su prihodi od turističke sezone veći, ali da svi treba da pokažu veću poresku displinu i poreski patriotizam.

On je u Dnevniku TVCG rekao da, kako sada stvari stoje, neće biti potrebe za novim zaduženjima.

Damjanović je kazao da su prihodi, kada je u pitanju turistička sezona, 30-ak odsto većih u odnosu na prošlu godinu, prenosi portal RTCG.

“Realno, dobra je bila predsezona, vremenski uslovi uzorokovali su nešto lošiji početak, ali sada vidimo rast, uz bilanse koje imamo. Očekujem nastavak ovih trendova. Velike su vrućine, pojačana je sada, kao što vidimo, sezona, dolazimo do špica. Sada, valjalo bi da sezona traje kao osamdesetih godina, da imamo sezonu od maja do oktobra, ali navikavamo se. Fokus mora da bude da se maksimalno iskoriste sve prednosti Crne Gore”, kazao je Damjanović.

On je naglasio da su počele jače finansijske kontrole, posebno kada je u pitanju izdavanje računa.

“Apelujem na sve da budu poreski odgovorni i da se pokaže poreski patriotizam. Neumitnost je da se fiskalni računi izdaju. Imamo, međutim, ogroman nivo sive ekonomije kada je u pitanju smještaj i izdavanje plažnog mobilijara. Razgovarao sam sa glavnim poreskim isppektorom, činimo zaista sve da pojačamo poresku displicinu”, naveo je Damjanović.

On je dodao i da su obezbijeđena sredstva za plaćanje narednih rata kineskoj banci, u vezi sa kreditom za izgradnju auto-puta.

“Sve obaveze izmirujemo redovno”, kazao je Damjanović.

On je istakao da imamo stabilizovane javne finansije. Kako je rekao, to je rezultat vrlo napornog rada svih u Ministarstvu finansija.

“Računam, s obzirom na to da smo se tokom ove godine zadužili svega 100 miliona, iako je trebalo da bude 600 miliona, da naredne godine neće biti potrebe da se zadužujemo, osim starnog depozita na početku godine”, zaključio je Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS