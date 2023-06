Damjanović: Nova vlada priprema zaduženje od milijardu EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović saopštio je da ima informacije da bi nova vlada mogla da se zaduži u oktobru ili novembru milijardu EUR, zbog podizanja zarada i krpljenja rupa kojih, kako je kazao, nema.

On je, komentarišući najave lidera Pokreta Evropa sad, Milojka Spajića, za ukidanje doprinosa ka Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), kazao da se na taj način vrlo opasno za državu priprema priča kako će biti neophodno novo zaduženje u oktobru-novembru kad eventualno nova vlada stupi na dužnost.

Damjanović je na sjednici Vlade naveo da bi to zaduženje bilo planirano pod izgovorom da se podignu zarade, da se krpe rupe kojih nema, naprotiv, i da se negdje, kako je isti bivši ministar najavio, Fond PIO i penzije finansiraju iz indirektnih poreza, što je porez na dodatu vrijednost (PDV).

“S jedne strane imamo povećanje zarada, a sa druge podizanje PDV-a koje bi bilo neminovno, a koje bi kao vid indirektnog oporezivanja najviše pogodilo populacije koje su u stanju socijalne potrebe, pa i penzionere. Rast PDV-a bi uzrokovao rast cijena, usluga i robe”, naveo je Damjanović.

On je podsjetio da se faktički prvi put Fond PIO finansira iz doprinosa.

Damjanović je dodao da se neko nije izvinio zbog činjenice da je “kao Kalimero vikao da će biti bankrot u junu”.

“Evo jun polako ističe, a taj isti je sada rekao da neće biti bankrota u ovom mjesecu, već u septembru, ponovo kao Kalimero”, rekao je Damjanović.

Kako je kazao, ove izjave su problematične s obzirom da dolaze od bivšeg ministra finansija, koji bi trebalo da vodi računa o težini riječi koju iznose, jer se ta riječ ipak negdje sluša.

“Ta izjava govori o pokušaju da se sije određena panika i unosi nemir u društvo, kao i o pokušaju da se i ova ozbiljna materija pokušava, politički zloupotrijebiti”, rekao je Damjanović i dodao da je cilj mnogo širi.

Premijer Dritan Abazović kazao je da je Vlada striktno protiv ukidanja doprinosa Fonda PIO, dok će zaduživanje za ovu godinu biti manje od planiranog.

“Fond PIO prvi put od svog nastanka bilježi jednak dio prihoda i rahoda. To nikad nije bila karakteristika Crne Gore od kada je Fonda PIO”, rekao je Abazović.

On je dodao da mu je žao što ljudi neće da se izvine za ono što su najavili da će država da bankrotira u junu.

“Naše zaduživanje do kraja ove godine će biti znatno manje od planiranog, a do sada je bilo svega 100 miliona EUR. Crna Gora prvi put ostvaruje dovoljno prihoda da bi sve rashode finansirala bez ograničenja”, poručio je Abazović.

