Damjanović: Nastavak hedžing aranžmana bio bi rizičan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija će prekinuti hedžing aranžman kredita za auto-put, koji je služio kao osiguranje države od valutnog rizika, potvrdio je za Radio Crne Gore ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je naveo da je u neizvjesnom ambijentu koji sada vlada, procjena bila da bi nastavak hedžing aranžmana bio rizičan, prenosi portal RTCG.

Ugovorom o hedžingu koji je sklopljen prije dvije godine definisano je da se nakon dvije godine aranžman preispita i da se donese odluka o izlasku iz aranžmana ili o njegovom nastavku.

Damjanović je za Radio Crne Gore kazao da su obavljene konsultacije unutar Ministarstva finansija, sa bankama koje su i partneri i hedžingu i ostalim relevantnim institucijama i da je na osnovu toga donešena odluka da Crna Gora iskoristi mogućnost iz ugovora i izađe iz hedžing aranžmana.

“Jedan od razloga jeste što je za razliku od momenta kada je aranžman sklopljen 2021. godine tokom ljeta kada su bili veoma stabilni uslovi i nakon pandemije kada je bio određeni optimizam na globalnim tržištima, u međuvremenu smo tokom hedžing aranžmana dobili eksternu nestabilnost finansijskih tržišta, rat u Ukrajini koji ima strašne posljedice i na EU i na države u Evropi, jedan nestabilan odnos valuta u svijetu koje su ključne i determinišu svjetske finansijske tokove i u jednom takvom neizvjesnom ambijentu koji sada vlada i koji je najneizvjesniji u posljednjih 15-ak godina, procjena je bila da bi nastavak hedžing aranžmana bio rizičan jer bi se teško mogli planirati i predvidjeti uslovi koji bi se moglio dešavati u narednim nedjeljama, mjesecima pa i godinama”, rekao je Damjanović.

On je ranije naveo da je Crna Gora do sada po osnovu četiri isplaćene rate uštedjela 23,71 milion EUR.

“Imajući u vidu da je tokom trajanja aranžmana odnos dolara i eura koji je hedžing aranžmanom definisan u odnosu 1:1,18 EUR za dolar, da je konstantno kurs bio niži od predviđenog hedžing aranžmanom, Crna Gora je bila u takozvanoj ‘pozitivnoj poziciji’, i na taj način je kroz plaćanje rata ostvarila određene uštede”, naveo je Damjanović.

Nakon dvije godine takve pozicije teško je, kako je rekao, predvidjeti da bi se takva situacija, nakon svega što se desilo tokom hedžinga, mogla nastaviti naredne dvije godine i duže a pogotovo imajući u vidu dugu ročnost kredita koji Crna Gora otplaćuje.

S druge strane, dodaje Damjanović, tadašnja pozicija Crne Gore omogućila je da prihodujemo 64 miliona USD pri čemu će, kako je kazao, ta sredstva biti upotrebljena za plaćanje julske i januarske rate kredita.

“S druge strane, negativan efekat hedžinga je da će se sada ostatak duga prema kineskoj Eksim banci iskazivati u realnom, odnosno tržišnom odnosu izmeđi dolara i eura”, ukazao je Damjanović.

Da li će u narednom periodu biti prostora da se sklapa novi aranžman, kaže, zavisiće od globalne situacije odnosno postizanja stabilnosti na globalnom tržištu.

“Jer dok se ne postigne neka vrsta izvjesnosti a vezano je za događaje u Ukrajini i prelivanje rata ka ostatku Evrope bilo bi veoma rizično staviti na doboš javne finansije i to niko razuman u ovm trenutku ne bi uradio”, poručio je Damjanović.

On je dodao da je uvijek otvorena opcija da se u slučaju poremećaja valutnog rizika euro-dolar sklopi novi aranžman.

“To je opcija koja je uvijek otvorena i to je sugerisano od najvećeg broja naših partnera. Postoji mogućnost da se sklopi novi aranžman sa klauzulom obaveznog preispitivanja nakon dvije godine. Ponavljam dok se situacija na globalnim tržištima ne smiri sa cijenama, inflacijom, ratom, prelivanje tog rata – mogućnošću da u svakom trenutku taj rat bukne i prelije se na sve nas mislim da je i irelevantno govoriti o sklapanju bilo kakvog aranžmana koji ide u pravcu predviđanja koja su u ovom trenutku nemoguća”, rekao je Damjanović.

Prema njegovim riječima, to je bio razlog zašto smo dobili savjete od najvećeg broja partnerskih banaka da se u ovom trenutku zaustavi aranžman shodno ugovoru koji je potpisan prije dvije godine a da se preispita pokretanje kada se stabilizuju uslovi na globalnim tržištima.

Ekonomski analitičar Predrag Drecun prekid hedžing aranžmana smatra ishitrenim potezom.

“Ja lično bih nastavio hedžing, makar još dvije godine, jer svake dvije godine je revizija hedžinga. Smatram da bi još dvije godine bio interes Crne Gore, možda uštede ne bi bile tako značajne, ali bi ih bilo. Za svakog građanina sve što je preko milion je ogromna ušteda”, kazao je za TVCG ekonomski analitičar, Predrag Drecun.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS