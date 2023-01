Daliborki Spasojević određen pritvor do 72 sata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivšoj službenici Crnogorske komercijalne banke (CKB), Daliborki Spasojević, određeno je danas zadržavanje do 72 sata, nakon što je saslušana u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

Tu informaciju je za Pobjedu potvrdio njen branilac, Željko Đukanović.

Spasojević je uhapšena u srijedu po nalogu SDT-a zbog osnova sumnje da je, kao odgovorno lice u CKB banci, od 2010. do sredine februara prošle godine u Podgorici učinila produžena krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i falsifikovanje službene isprave.

Takođe, uprava Crnogorske komercijalne banke podnijela je prošle godine krivičnu prijavu Upravi policije i Specijalnom državnom tužilaštvu u kojoj su naveli sumnje da su dvoje zaposlenih, u dužem vremenskom periodu, zloupotrebom službenog položaja u privrednom poslovanju prisvojili 14 miliona EUR koje su “skinuli” sa računa oko 200 klijenata.

