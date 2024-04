Crnu Goru karakteriše visokorazvijeni turistički sektor

Delfi, (MINA-BUSINESS) – Crnu Goru, iako najmanju balkansku državu, karakteriše visokorazvijeni turistički sektor, fokusiran na elegantna morska odmarališta duž jadranske obale, koja godišnje privlače trostruko više posjetilaca nego što država ima stanovnika, ocijenjeno je na Delfi ekonomskom forumu.

Deveti Delfi ekonomski forum, koji je održan u drevnom grčkom gradu Delfi od 10. do 13. aprila, okupio je političke, ekonomske, poslovne, akademske i druge lidere, kako bi razgovarali o tekućim izazovima, uticali na nacionalne i regionalne planove i promovisali politiku održivog rasta u Evropi.

“WTCA, međunarodna trgovinska organizacija, koja povezuje preko 300 lokacija Svjetskih trgovinskih centara (WTC) u blizu 100 zemalja, učestvovala je na ovogodišnjem forumu promovišući misiju zastupanja i podsticanja međunarodne trgovine i razvoja”, navodi se u saopštenju.

Tokom diskusije na temu Jačanja međunarodne trgovine usred geopolitičkih tenzija, izvršni direktor WTCA za razvoj poslovanja, Robin van Pujenbruk, se obratio prisutnima i istakao značaj inkluzivne trgovinske politike koja koristi svim interesnim grupama, uključujući mala i srednja preduzeća, kao preduslova za izgradnju mirnih i prosperitetnih društava.

„Kada govorimo o trgovini, ona ne služi samo velikim razvijenim ekonomijama i multinacionalnim korporacijama, imajući u vidu da veliku većinu mreže WTCA čine mala i srednja preduzeća. Lanci nabavke su bili pod velikim pritiskom tokom kovida, a sada se suočavaju sa izazovima usljed geopolitičkih tenzija“, rekao je van Pujenbruk

Stoga je, kako je ocijenio, veoma važno da se podsjetimo da je Evropa svjedok najdužeg perioda mira na kontinentu zahvaljujući integrisanoj tržišnoj ekonomiji.

„Slobodan promet robe, usluga i ljudi su od Evropske unije (EU) načinili projekat mira. Najbitnije je da trgovinska infrastruktura funkcioniše za sve – kako bi ljudi mogli da vode zdrav život i zbrinjavaju svoje porodice. Mikro, mala i srednja preduzeća su kičma mnogih ekonomija“, rekao je van Pujenbruk.

Kako je objasnio, u današnjim složenim geopolitičkim okolnostima postoje različiti izazovi, kao što su sajber prijetnje, napadi na kritičnu infrastrukturu i poremećaji globalnih lanaca nabavke, koji imaju direktan uticaj na međunarodnu trgovinu.

Dodatne rizike i poremećaje za svjetsku ekonomiju čine nefunkcionalni mehanizmi rješavanja globalnih trgovinskih sporova, pojava politika strateške autonomije i militerizacija trgovine. Značaj podsticanja međunarodne trgovine prevazilazi ekonomsku dobit i direktno je povezan sa mirom i stabilnošću na globalnom nivou.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i van Pujenbruk su takođe bili u prilici da razmotre napore WTCA da razvije Svjetski trgovinski centar u Podgorici, što bi predstavljalo značajan doprinos na putu procesa integracije ove države u EU i povezivanju Zapadnog Balkana sa svijetom.

Prema riječima van Pujenbruka, Crna Gora je na putu pune EU integracije i smatra se jednom od najprivlačnijih destinacija za ulaganje, zahvaljujući svojoj geografskoj poziciji.

„Integrisana tržišna ekonomija Evrope i principi slobodnog protoka imaju ključnu ulogu u održavanju mira na ovom kontinentu već 80 godina. Međunarodna trgovina ne samo da podstiče ekonomski rast, već i doprinosi diplomatiji, povezanosti i naporima u izgradnji mira. Pristupanje i integracija balkanskih zemalja u EU nijesu samo pitanje ekonomskog razvoja ili ostvarivanja dobiti, već i unapređenja dobrobiti svih ljudi u regionu putem mira koji objedinjeno tržište pruža“, zaključio je van Pujenbruk.

Godišnji Delfi ekonomski forum služi kao značajna platforma za podsticanje dijaloga, razmatranje izazova i oblikovanje politika koje podstiču održiv i društveno odgovoran rast u Evropi i šire.

Kroz saradnju sa različitim interesnim grupama i zalaganje za inkluzivnu trgovinsku praksu, organizacije kao što su WTCA i Delfi ekonomski forum igraju bitnu ulogu u jačanju mira, prosperiteta i stabilnosti putem međunarodne trgovine.

