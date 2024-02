Crna Gora učestvovala na berzi kongresnog turizma Conventa u Ljubljani

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski kongresni biro u okviru Nacionalne turističke organizacije (NTO) predstavio je ponudu destinacije na berzi kongresnog turizma Conventa 2024, koji se održao u srijedu i četvrtak u Ljubljani.

Direktorica Crnogorskog kongresnog biroa, Aleksandra Maksimović, kazala je da je njihov cilj kreiranje brenda i promocija Crne Gore kao izuzetno atraktivne destinacije za organizaciju raznovrsnih poslovnih događaja, poput konferencija, kongresa, poslovnih sastanaka, motivacionih putovanja i drugih.

“I ovogodišnje učešće na ovoj regionalno najznačajnijoj berzi kongresnog turizma, potvrdilo je da se naša zemlja ističe svojim izvanrednim potencijalom za ovaj vid turizma, koji predstavlja ogromnu šansu za produženje sezone i ostvarivanje većih prihoda od turizma, budući da se poslovna putovanja odvijaju van glavne turističke sezone, kao i da je potrošnja turiste na poslovnom putovanju značajno veća od potrošnje prosječnog turiste”, rekla je Maksimović.

Prema njenim riječima, Crnogorski kongresni biro aktivno promoviše ponudu destinacije za poslovna putovanja na najrelevantnijim specijalizovanim sajmovima i događajima u ovom sektoru, što predstavlja priliku za susret sa profesionalnim organizatorima događaja iz cijelog svijeta, te dalje pozicioniranje destinacije na mapi poslovnog turizma.

„Vjerujem da naša unaprijeđena ponuda hotela, bogata kulturna baština i očuvana priroda pružaju idealnu platformu za organizaciju uspješnih poslovnih događaja različitih vrsta, a na prvom mjestu takozvani incentive događaja, to jest motivacionih putovanja koje organizuju kompanije za svoje zaposlene”, navela je Maksimović.

U tom smislu, kako je kazala, nastaviće s njihovim strateškim pristupom u promociji poslovnog turizma, prateći trendove i inovacije u industriji, kako bismo osigurali da Crna Gora bude među prvim destinacijama na listi izbora za organizaciju poslovnih događaja.

Učešće na tom sajmu bila je odlična prilika da predstavnici NTO i brojne turističke privrede Crne Gore upoznaju zainteresovane organizatore poslovnih događaja ne samo iz Evrope, već i iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Bliskog Istoka, Južne Afrike, i drugih zemalja svijeta, sa ponudom i prednostima destinacije za poslovni turizam.

Claudia Lukacs ispred agencije Selected, poručila je da je već od klijenata čula da je Crna Gora predivna zemlja koja ima dobre hotele i odličnu uslugu.

„Bilo bi nam zadovoljstvo Crnu Goru uključimo u naše programe. Uglavnom radimo sa grupama iz Amerike koja svoja poslovna putovanja vide i kao priliku da sa svojim porodicama obiđu destinacije, dožive neko novo iskustvo, upoznaju novu kulturu i otkriju zanimljivosti o zemlji u kojoj borave“, navela je Lukacs.

Katarzyna Dabrowska iz poljske agencije InDeams, kazala je da Crna Gora ima ogroman potencijal za grupe koje vole avanturistički program, uključujući rafting, kanjonig, biciklizam, skijanje, a uz to je i cjenovno pristupačna.

„Crna Gora je sjajna destinacija, puna života. Ima mnogo toga da ponudi, od planinskih vrhova koji pružaju spektakularne poglede i mogućnosti za avanturističke aktivnosti poput planinarenja i skijanja, pa sve do prelijepih plaža. Radujem se što ću imati priliku da dovedem grupe u Crnu Goru“, poručio je Yakub Khan ispred agencije Abbot iz Dubaija.

Strateški partner NTO – nacionalna avio kompanija Air Montenegro učestvovala je na ovogodišnjoj berzi Conventa, te iskoristila priliku za promociju reda letjenja.

„Osim cjelogodišnje linije Pudgorica – Ljubljana – Podgorica tri puta sedmično, u periodu ljetnje sezone saobraćaj će se realizovati i iz Tivta, tako da će od juna do septembra dvije države biti povezane sa šest nedjeljnih rotacija. Na taj način ponuda kapaciteta je višestruko povećana, a čime su stvoreni uslovi za povećanje ukupnih kretanja sa oba tržišta, kako bi se zadovoljila tražnja i turističkih i poslovnih putnika”, naveli su predstavnici Air Montenegra.

Oni su rekli da su se susreli i sa brojnim partnerima sa tržišta Slovenije koji imaju veliko interesovanje za crnogorsku ponudu, kao i ostalih učesnika iz ostatka Evrope.

Conventa već 16 godina predstavlja ključno mjesto susreta izlagača (kongresni biroi, hoteli, aencije, kongresni centri, profesionalni kongresni organizatori) iz evropskih zemalja sa profesionalnim organizatorima događaja zainteresovanim za ovaj region. Ove godine okupila je preko 250 učesnika, a očekuje se da će učešće na ovoj berzi rezultirati održavanjem većeg broja događaja iz oblasti poslovnog turizma u Crnoj Gori u godinama koje slijede.

Da je ovaj događaj značajan za Crnu Goru potvrdilo je učešće većeg broja izlagača iz naše zemlje: strateškog partnera NTO – nacionalne avio kompanije Air Montenegro, lokalne turističke organizacije Budve, hotelske grupe Montenegro Stars, turističkih agencija Congress Travel, Montenegro Concierge i Explorer, kao i hotela Hyatt Regency Kotor Bay Resort, Avala Resort & Villas i The Chedi Luštica Bay.

