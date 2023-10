Crna Gora savršeno mjesto gdje se planinski vrhovi susreću sa tirkiznim obalama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ugostila je predstavnike turoperatora iz Austrije, koji su u periodu od 7. do 11. oktobra boravili u našoj zemlji.

Predstavnici značajnijih turoperatora su se upoznali sa atraktivnom ponudom Crne Gore u cilju uključivanja destinacije u njihove programe. Tokom boravka u destinaciji obišli su Budvu, Cetinje, Kotor, Bar, Kolašin i Podgoricu, ali i degustirali crnogorska vina u vinskom podrumu Šipčanik.

Predstavnik turoperatora Urlaubsreif.jetzt, Ulrike Gruber, kazao je da je nevjerovatno šta sve Crna Gora može da ponudi.

„Više se bavimo individualnim turizmom i manjim privatnim grupama, pa smatram da ćemo naći priliku da radimo zajedno. Definitivno ću ponovo doći u Crnu Goru, ali sledeći put sa porodicom i prijateljima“, rekao je Gruber.

U okviru posjete su imali priliku da uživaju u nacionalnim parkovima Biogradska gora i Skadarsko jezero i da se upoznaju sa brojnim aktivnostima koje nudi Crna Gora. Posebno oduševljenje je izazvalo krstarenje Skadarskim jezerom i Bokokotorskim zalivom, kao i vožnja žičarom Kotor – Lovćen.

Predstavnica turoperatora Brokertravel, Susanne Wagner, navela je da je Crna Gora savršeno mjesto gdje se planinski vrhovi susreću s tirkiznim obalama.

Prema njenim riječima, već su realizovali posjetu jedne grupe za Crnu Goru čiji su članovi iskazali oduševljenje boravkom, te je u planu novi grupni zahtjev za narednu godinu.

Predstavnik turoperatora Eurotours, Adnan Boudier-Bensebaa, kazao je da je Crna Gora posebna zbog njenih raznolikih pejzaža.

„Osim toga, nudi širok spektar aktivnosti kao što su krstarnje Bokokotorskim zalivom, vinska tura, biciklizam, izlet na Skadarskom jezeru i slično. Mislim da sve ove mogućnosti mogu da ispune očekivanja starijih osoba, parova i porodica“, naveo je Boudier-Bensebaa.

U cilju umrežavanja naše privrede sa austrijskim tržištem, NTO je organizovala i poslovnu radionicu na kojoj je bilo prisutno više od 40 crnogorskih turističkih privrednika.

Menadžerka prodaje za grupe u hotelu Voco Podgorica, Milena Čukić, navela je da su događaji te vrste idealna prilika za prezentaciju hotela austrijskim turoperatorima.

„Imamo priliku da na bolji način predstavimo prednosti smještaja u našem hotelu, sa posebnim osvrtom na lokaciju koja se može smatrati idealnom za turističke ture na teritoriji cijele Crne Gore, kako ka primorju, tako ka sjeveru i naravno nezaobilaznoj Prijestonici. Shodno tome, svaki kontakt stečen tokom ovakvih radionica predstavlja mogućnost za ostvarivanje saradnje i povezivanje, tako da ocjenjujemo ovakve radionice izuzetnom korisnim“, rekla je Čukić.

Prema riječima predstavnice turističke agencije Talas M, Ane Marković, poslovne radionice koje organizuje NTO u periodu nakon sezone su izuzetno značajne.

„Tržište Austrije je naročito interesantno. Očekujemo da ćemo ostvariti dobre kontakte sa turoperatorima koji borave u Crnoj Gori, da ćemo imati više upita sa ovog tržišta i veći broj turista“, poručila je Marković.

PR menadžerka Lipske pećine, Jelena Đuranović, dijeli isto mišljenje kada je u pitanju organizacija ovakvih susreta, a posebno ističe prednost direktnog predstavljanja ponude.

„Posebno nam odgovara ova vrsta organizacije, jer možemo direktno da razgovaramo sa turoperatorima i da im predstavimo samu ponudu. Nadamo se da ćemo ostvariti dobru saradnju, imajući u vidu da su dosadašnji sastanci bili uspješni i turoperatori su oduševljeni našom turističkom atrakcijom – Lipskom pećinom“, kazala je Đuranović.

Promotivne aktivnosti na ovom tržištu nastaviće se i u narednom periodu kroz događaj za medije koji će biti organizovan u Beču, kao i studijsku posjetu novinara. Takođe, do kraja godine dogovorena je saradnja daljeg informisanja turističke privrede Austrije o novitetima crnogorske turističke industrije, putem društvenih mreža i online biltena.

Studijsku posjetu austrijskih turoperatora su podržali: Nacionalni parkovi Crne Gore, Skijališta Crne Gore, lokalne turističke organizacije Kotora, Cetinja, Bara i Budve, Plantaže i Kotor Cable Car.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS