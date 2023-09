Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je ostvarila značajan napredak u postizanju Ciljeva održivog razvoja (COR), ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović i dodao da je imperativ da se uspostave stabilni i predvidivi mehanizmi finansiranja iz nacionalnih i međunarodnih izvora.

Milatović je bio jedan od glavnih učesnika dijaloga na visokom nivou Ujedinjenih nacija (UN) o finansiranju razvoja, a u svom uvodnom obraćanju istakao je da finansiranje igra evidentnu i možda najvažniju ulogu u postizanju COR-a.

„Ako zamislimo Ciljeve održivog razvoja kao voz koji se sastoji od 17 vagona, okvir koji smo zajednički zacrtali 2015. godine, i naše institucije i propise kao prugu kojom se taj voz kreće, naša zajednička misija je da osiguramo da taj voz nikoga ne ostavi za sobom. U ovoj metafori, finansiranje je električna struja koja teče iz nadzemnog voda i tako pokreće voz naprijed. Stoga, imperativ je da uspostavimo stabilne i predvidive mehanizme finansiranja, kako iz nacionalnih tako i međunarodnih izvora, koji bi osigurali efikasno postizanje Ciljeva održivog razvoja“, kazao je Milatović.

On je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, ocijenio da je stvaranje čvrstih i efikasnih struktura upravljanja osnovni uslov za postizanje stabilnog finansiranja, kao i da sistem finansiranja treba da bude pojednostavljen i dostupan svim zainteresovanim stranama.

„Mala preduzeća, kreativni pojedinci, civilna društva i žene preduzetnice, treba da budu dobro informisani o dostupnim programima i osnaženi da ih koriste, baš kao što to čine velike korporacije i multinacionalna preduzeća“, saopštio je Milatović.

On je naglasio je da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u postizanju COR-a.

„Drugi Dobrovoljni nacionalni izvještaj Crne Gore pokazao je da je uprkos izazovima poput pandemije covid-19, država napravila značajne korake naprijed na svom putu ka održivom razvoju. A ključni pokretač toga bilo je stabilno i predvidivo finansiranje, sprovedeno kroz dobro strukturirane mehanizme upravljanja. Potrošili smo skoro trećinu našeg budžeta na COR, pokazujući na taj način visok nivo posvećenosti vlade javnom finansiranju održivog razvoja“, rekao je Milatović.

Međutim, kako je naveo, ono što su primijetili je da, iako je potrošnja tokom godina rasla, nije u potpunosti dovela do željenih rezultata.

Zbog toga su u posljednje dvije godine uloženi značajni napori da se finansiranje pažljivije uskladi sa ciljevima održivog razvoja, kroz punu implementaciju programskog budžetiranja i osnivanje Eko fonda.

„Dalji napredak na ovom planu je postignut kroz restrukturiranje Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i njegovo pozicioniranje u pravcu bolje koordinacije politika. Vlada takođe blisko sarađuje sa partnerima iz inostranstva, uključujući UN, Evropsku komisiju, Svjetsku banku i mnoge druge, čime je optimizovala korišćenje međunarodne podrške i finansiranja“, kazao je Milatović.

On je istakao da je država ponosna na formiranje Fonda za ubrzani razvoj Crne Gore, uspostavljenog uz snažnu podršku Kancelarije UN i osmišljenog da bude glavno sredstvo za ubrzanje implementacije COR-a u zemlji.

„Štaviše, fond će takođe pružati podršku strateškim inicijativama na raskršću između pristupanja zemlje EU i Agende za održivi razvoj 2030, istovremeno mobilišući tradicionalne i netradicionalne donatore, kao i privatni sektor, da investiraju u održivi razvoj Crne Gore“, dodao je Milatović.

Prema njegovim riječima, primarni cilj je stvaranje efikasnog sistema upravljanja i finansiranja održivog razvoja u Crnoj Gori.

„I vjerujem da smo napravili veliki napredak, koji može poslužiti kao dobar primjer i za druge narode. Dovedimo ovaj voz COR-a sa početka mog govora do željenog odredišta – mjesta bez siromaštva i gladi, koje karakteriše inkluzivni ekonomski rast, zaštita životne sredine i društvena inkluzivnost. To je prije svega obaveza prema budućim generacijama, ali i obećanje koje dugujemo međunarodnoj zajednici u doprinosu održivom razvoju naše planete“, zaključio je Milatović.

