Crna Gora na 55. mjestu po visini prosječne zarade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se, po prosječnoj mjesečnoj zaradi, nalazi na 55. mjestu, pokazuju statistički podaci koji su objavljeni na Twitter nalogu Fact Protocol.

Prema tim podacima, prosječna plata u Crnoj Gori je 769 USD, prenosi portal RTCG.

No, po podacima Monstata, prosječna bruto zarada u februaru u Crnoj Gori iznosila je 958 EUR, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 771 EUR.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u februaru u odnosu na januar zabilježile rast od 0,5 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 1,3 odsto”, objavio je Monstat u martu.

Prema podacima koje je objavio Fact Protocol, najveća prosječna zarada je u Švajcarskoj (6,26 hiljada USD), zatim u Luksemburgu (5,11 hiljada USD, potom u Singapuru (4,96 hiljade USD).

Nakon njih na listi je Amerika sa prosječnom zaradom od 4,67 hiljada USD.

Na petoj poziciji nalazi se Island sa 4,36 hiljade USD, zatim slijedi Katar sa 4,17 hiljada USD. Sedmo mjesto zauzela je Njemačka sa prosječnom platom od 3,56 hiljada USD.

Na samom kraju liste su Venecuela, Pakistan i Egipat.

