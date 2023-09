Podgorica, (MINA-BSUINESS) – Crna Gora može očekivati veliki broj turista iz Kine, poručili su kineski turoperatori tokom sajma u Šangaju.

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO) predstavila je turističku ponude Crne Gore na Međunarodnoj turističkoj berzi u Kini ITB China, u okviru štanda Evropske komisije za putovanja.

„Tokom tri dana trajanja turističke berze u Šangaju, od utorka do četvrtka, predstavnici NTO i turističke privrede Crne Gore održali su brojne sastanke sa predstavnicima turističke industrije iz Kine, koji su imali priliku da se bliže upoznaju sa širokim spektrom mogućnosti za putovanja koji nudi naša zemlja“, saopšteno je iz NTO.

Navodi se da je, osim toga, NTO organizovala poslovnu radionicu u Pekingu u cilju umrežavanja turističke privrede i prisustvovala poslovnoj radionici u Šangaju, na kojima je bilo prisutno preko 100 turoperatora iz Kine.

Iz NTO CG poručili su da su turoperatori tokom sajma i radionica iskazali ogromno interesovanje za našu destinaciju, te da imaju velika očekivanja od ovog tržišta.

Predstavnik jednog od najznačajnijih turoperatora u Kini U tour poručio je da je Crna Gora zanimljiva turistima sa ovog tržišta zbog atraktivne raznovrsne ponude.

Menadžerka turoperatora U tour Binčao Čen rekla je da već imaju Crnu Goru u svojoj ponudi, ali da žele da obogate ponudu sa nekim novim mjestima u Crnoj Gori, obezbjeđujući jedinstven doživljaj klijentima.

„Kinezima je izuzetno zanimljivo crnogorsko primorje i žele da obiđu što veći broj turističkih atrakcija u kratkom vremenskom roku. Do sada smo sarađivali sa crnogorskim turističkim agencijama i izuzetno smo zadovoljni saradnjom i imamo velika očekivanja od sljedeće godine“, rekla je Čen.

Kako je navela, Kina je četiri godine bila zatvorena zbog pandemije COVID 19 i sada ljudi žele opet da putuju.

Predstavnici NTO su tokom sajma imali priliku da razgovaraju i sa predstavnikom jedne od najvećih turističkih agencija u Pekingu HCG International Travel Group Co, koja već dugi niz godina nudi Crnu Goru u svojim programima.

Predstavnik te turističke agencije Toni Ong rekao je da su jedna od prvih turističkih agencija iz Kine koja je uvrstila Crnu Goru u svoju ponudu.

„Imamo veliki broj aktivnosti kada je u pitanju tržište Crne Gore i okolnih zemalja. Već za početak februara planiramo novu posjetu Crnoj Gori i to tržište nam je na listi prioriteta, tako da možete očekivati veliki broj turista iz Kine u narednom periodu“, rekao je Ong.

Kako je saopšteno, u cilju umrežavanja turističke privrede, NTO je danas organizovala poslovnu radionicu i prezentaciju u Pekingu, na kojoj je crnogorska turistička privreda imala priliku da se sastane sa oko 50 kineskih turoperatora i predstavi im svoju ponudu za narednu godinu.

Prezentaciji su prisutvovali i otpravnik poslova a.i. Ambasade Crne Gore u Kini Marko Vujačić, kao i direktorica Direktorata za razvojne politike u turizmu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Aleksandra Gardašević Slavuljica

Iz NTO su naveli da su predstavnici turističke privrede koji su uzeli učešće na radionici poručili da imaju velika očekivanja od ovog tržišta, te smatraju da su ovakve radionice najbrži način dolaska do klijenata.

NTO je, pored učešća na ITB China i poslovne radionice u Pekingu, u okviru promotivnih aktivnosti na tržištu Kine, uzela učešće na poslovnoj radionici China European Market Place, čiji je organizator Udruženje evropskih turoperatora (ETOA) u Šangaju.

„Tokom ove radionice, predstavnici NTO CG su obavili preko 20 sastanaka sa turoperatorima iz Kine, od kojih su mnogi iskazali interesovanje da uključe Crnu Goru u svoju ponudu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ponudu Crne Gore na sajmu prezentovale i tri turističke agencije Montenegro Tourist Service, Grand i Venn Tour, dok je na poslovnoj radionici uz te agencije bio prisutan i One&Only Portonovi.

ITB China je jedna od najznačajnijih berzi turizma, koja se realizuje u B2B formatu u Aziji koju svake godine posjeti veliki broj učesnika iz svih sektora turističke industrije, uključujući međunarodne i domaće turističke organizacije, turističke agencije, hotele, avio kompanije i slične turističke kompanije kao i veliki broj medijskih kuća.

Procjenjuje se da je ove godine ITB Chine posjetilo preko 700 turističkih agencija, dok je bilo 350 izlagača iz 65 država.

