Crna Gora izvršila ekstradiciju američke državljanke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekstradicija američke državljanke T.D. (40), iz Crne Gore u Sjedinjene Američke Države (SAD), realizovana je danas na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, saopšteno je iz Uprave policije.

“Ekstradicija je realizovana shodno rješenju Ministarstva pravde Crne Gore kojim se dozvoljava izručenje T.D. nadležnim organima SAD-a, radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od deset godina i deset mjeseci zbog krivičnih djela zločinačko udruživanje sa ciljem izvršenja bankarske prevare i pronevjere, teška krađa identiteta i krivično djelo zločinačko udruživanje sa ciljem pranja novca”, navodi se u saopštenju.

T.D. je zajedno sa još dvije osobe, R.A. (43), M.T. (37), koje su državljani SAD-a, lišena slobode u februaru prošle godine u Crnoj Gori na osnovu raspisane međunarodne potjernice NCB Interpol-a Vašington. Ova lica su se nalazila na listi najtraženijih bjegunaca za kojima je tragao FBI.

Prilikom lišenja slobode lica u Crnoj Gori, imenovana je posjedovala falsifikovani putni dokument.

“Predmetnu aktivnost su sproveli službenici Sektora za borbu protiv kriminala uz asistenciju službenika Posebne jedinice policije i Sektora granične policije danas kada su tu osobu preuzeli službenici US Marshals Service”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS