Crna Gora i Saudijska Arabija formiraju zajedničku komisiju za projekte u oblasti turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Saudijska Arabija formiraće zajedničku komisiju za realizaciju projekata u oblasti turizma, saopšteno je sa sastanka crnogorskog premijera Milojka Spajića i ministra turizma Saudijske Arabije Ahmeda Al Kateba.

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, sagovornici su se saglasili da će otvaranje amabasade Crne Gore u Rijadu dati pozitivan impuls jačanju bilateralne saradnje, kao i da je u tom cilju neophodno u najkraćem roku preduzeti neophodne altivnosti.

Spajić je predstavio Al Katebu program rada 44. Vlade sa akcentom na projekte u turizmu koji mogu biti predmet buduće saradnje dvije zemlje.

Al Kateb je kazao da Saudijska Arabija Crnu Goru doživljava prijateljskom zemljom, a Spajiću je uputio i zvaničan poziv princa Mohameda bin Salmana da posjeti Rijad.

“Bilateralni sporazum o saradnji u turizmu pruža dobru osnovu koju treba nadgrađivati konkretnom saradnjom”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Al Kateb je pozvao Crnu Goru da dostavi predloge infrastrukturnih projekata tamošnjem Fondu za razvoj.

Navodi se da je sa sastanka poručeno da postoji obostrano interesovanje za intenziviranje komunikacije u tom smislu.

“Susretu je prisustvovao ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimir Martinović sa kojim je dogovoreno formiranje zajedničke komisije Crne Gore i Saudijske Arabije za realizaciju projekata u oblasti turizma”, kaže se u saopštenju.

