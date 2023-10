Crna Gora domaćin prestižnog foruma za luksuzna poslovna putovanja M&I Luxe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora bila je domaćin prestižnog M&I Luxe foruma, B2B događaja za profesionalce u oblasti poslovnog turizma, sa posebnim fokusom na luksuzni turizam, koji je od 11. do 14. oktobra održan u Porto Montenegru.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) je saopšteno da je ove godine forum okupio 60 izlagača i preko 65 agenata najluksuznijih agencija za MICE turizam iz Evrope.

Direktorica Crnogorskog kongresnog biroa u okviru NTO-a, Aleksandra Maksimović, saopštila je da je prilika da budemo domaćin ovakvog događaja od izuzetne važnosti za promociju Crne Gore kao destinacije za MICE turizam.

„Već više od 17 godina M&I pomjera granice MICE industrije organizacijom oko 130 foruma koji pružaju učesnicima mogućnost direktnih sastanaka, umrežavanja i otkrivanja destinacije. Veliko je priznanje i privilegija za Crnu Goru što je, među brojnim konkuretnskim destinacijama, izabrana od organizatora za zemlju domaćina ovogodišnjeg M&I Europe Luxe foruma, koji je ujedno i prvo izdanje ovog događaja posvećeno luksuznom turizmu”, kazala je Maksimović.

Imajući u vidu da je riječ o ekskluzivnom forumu za odabranu grupu vodećih lidera MICE industrije, Maksimović je navela da je sigurna da će ova izvanredna prilika rezultirati značajnim promotivnim efektima i pozicioniranjem Crne Gore kao luksuzne destinacije za poslovna putovanja i VIP događaje, kao i da će uspostavljeni kontakti rezultirati sličnim događajima u narednom periodu.

Izvršni direktor kompanije Worldwide Events, koja organizuje M&I događaje, Richard Barnes, poručio je da boravak u Crnoj Gori računa kao jedno od ljepših iskustava u životu.

“Želim da izrazim svoju zahvalnost NTO, hotelu Regent Porto Montenegro i agenciji Talas Montenegro DMC na njihovoj saradnji u stvaranju izuzetnog uspjeha sajma M&I Luxe, koji je nesumnjivo jedan od najvažnijih događaja tokom moje 20-ogodišnje karijere. Posvećenost naših partnera bili su ključni u oživljavanju naše vizije, stvaranju nezaboravnog iskustva i prikazivanju vrhunske incentive industrije”, rekao je Barnes.

On je dodao da nije mogao da nađe bolju lokaciju za organizaciju događaja, jer je Porto Montenegro kao destinacija veoma privlačna i svakako je na radaru svih ozbiljnih incentive planera.

„Porto Montenegro se pokazao kao zvijezda u usponu evropskog MICE univerzuma i zasijao je prošle nedelje”, kazao je Barnes.

Direktorica prodaje i marketinga u Regent Porto Montenegru, Marija Delibašić, je iskazala zadovoljstvo povodom pozitivnih komentara učesnika foruma.

Prema njenim riječima, to je od velikog značaja, jer se radi o agentima koji organizuju putovanja i događaje na najprestižnijim lokacijama širom svijeta, kao i predstavnicima nekih od najluksuznijih evropskih hotela.

“Izuzetno nam je drago što smo bili domaćini prvog M&I Luxe sajma luksuznog MICE turizma u Crnoj Gori, te što smo u saradnji sa našim partnerima iz agencije Talas M DMC bili u prilici da sa ponosom predstavimo ljepote i potencijal naše države. Već smo dobili nekoliko upita na kojima radimo, te smo sigurno da će ovaj vid promocije vrlo brzo rezultirati popularizacijom Crne Gore kao luksuzne MICE destinacije”, rekla je Delibašić.

Prema njenim riječima, kompletan tim hotela Regent Porto Montenegro je marljivo radio na pripremi ovog događaja duži vremenski period, vodeći računa o tome da svaki detalj ove kompleksne organizacije bude izveden perfektno.

„Time smo pokazali potencijalnim partnerima da je Crna Gora destinacija u kojoj mogu očekivati besprekornu uslugu”, naglasila je Delibašić.

Direktorica agencije Talas Montenegro DMC, Snežana Vejnović, iskazala je zadovoljstvo zbog uspješnog predstavljanja Crne Gore prestižnim klijentima iz MICE industrije, kako supplierima tako i buyerima.

„Tokom njihovog boravka, pokazali smo da možemo da stojimo rame uz rame sa luksuznim destinacijama. Kreirali smo programe izleta i tematskih večera koji su prikazivali autentičnost same destinacije, njenih ljudi i doživljaja. Upravo ta autentičnost koju naša zemlja nudi predstavlja ‘novi luksuz’ u našoj industriji. Uvjek smo imali ‘local touch’ koji budi neka stara vremena i stavlja ih u sadašnji kontekst”, dodala je Vejnović.

Organizatori ovog događaja bili su hotel Regent Porto Montenegro i agencija Talas Montenegro DMC, uz podršku NTO.

