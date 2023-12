Crna Gora do kraja 2025. može ispuniti završna mjerila za poglavlja 14 i 21

Podgorica, Skoplje, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora do kraja 2025. godine može ispuniti sva završna mjerila za pregovaračka poglavlja 14 i 21, koja se odnose na saobraćajnu politiku i Trans-evropske mreže, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović.

On je na godišnjem sastanku Ministarskog savjeta Transportne zajednice jugoistočne Evrope sa ministrima saobraćaja Zapadnog Balkana, Gruzije, Moldavije i Ukrajina, kao i predstavnicima Evropske komisije (EK), razgovarao o reformama koje se tiču transportnih mreža u regionu, usklađivanju sa zakonodavstvom i standardima EU, kao i socijalnim aspektima transporta.

“Ključan izazov predstavlja priprema novog Zakona o željeznici i Zakona o interoperabilnosti i bezbjednosti u željeznici i sa tim povezano buduće funkcionisanje nezavisnog regulatornog tijela u željeznici. Ohrabren sam da uskoro možemo očekivati dolazak eksperata EK, koji će nam pomoći u nekim reformskim mjerama”, rekao je Radulović.

On je, kao panelista na ministarskom panelu ITS konferencije, istakao značaj i planove koje Crna Gora ima kada je riječ o implementaciji ITS u oblasti saobraćaja.

“Razvoj ITS je jedna od mjera u okviru Reformske agende koju Crna Gora mora ispuniti da bi koristila mogućnosti koje će pružiti nova inicijativa EK, označena kao Plan rasta” naveo je Radulović.

Na marginama konferencije u Skoplju, Radulović je razgovarao sa predstavnicima EK, a imao je i bilateralni sastanak sa ministrom saobraćaja Sjeverne Makedonije, Blagojem Bočvarskim.

