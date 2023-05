Crna Gora atraktivna destinacija za njemačke investitore

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je atraktivna destinacija za njemačke investitore, iako mogućnosti za ekonomsku saradnju nijesu u potpunosti iscrpljene, ocijenili su predstavnici gradske uprave Prijestonice Cetinje.

Oni su se danas sastali sa članovima delegacije iz Njemačke i predstavnicima fondacije Konrad Adenauer (KAS), koje su upoznali sa aktivnostima i projektima koje gradska uprava realizuje na planu dinamičnog razvoja Prijestonice, kao i o planovima za budući period.

„Tema sastanka bili su politički i ekonomski izazovi Prijestonice Cetinje u aktuelnom vremenu, kao i mogućnosti unapređenja saradnje i investiranja u Prijestonicu“, navodi se u saopštenju.

Zamjenica gradonačelnika Prijestonice, Ana Novović, iskazala je zadovoljstvo današnjom posjetom i istakla da se nada da će sličnih sastanaka biti još više u budućem periodu.

Ocijenjeno je da se u ekonomskim odnosima Crne Gore i Njemačke bilježe pozitivni trendovi.

Gosti su iskazali posebno interesovanje za dva projekta čija je realizacija u toku i koji će u značajnoj mjeri unaprijediti turističku ponudu grada – žičaru Kotor–Lovćen i izgradnju hotela Lokanda, kao i za program podsticaja za investicije u poslovnu zonu Obod i industrijsku zonu Zagrablje.

„Na kraju sastanaka, iskazano je obostrano zadovoljstvo i spremnost da se izuzetno sadržajna saradnja Crne Gore i Njemačke u narednom vremenu dodatno ojača i unaprijedi kroz mogućnosti investiranja o kojima je bilo riječi“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS