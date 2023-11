Cilj jačanje saradnje sa SB

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada namjerava da jača partnerstvo sa Svjetskom bankom (SB) koja je spremna da Crnoj Gori pruži podršku, ne samo kroz kreditne programe i direktne zajmove, već i ekpertske konsultacije i obuke, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Ministar finansija Novica Vuković sa saradnicima, sastao se danas sa timom SB predvođenim šefom Kancelarije SB za Crnu Goru, Christopherom Sheldonom, sa kojim je razgovarao o partnerstvu sa tom finansijskom institucijom, zajedničkim projektima, ali i o aktuelnoj ekonomskoj situaciji i stanju javnih finansija Crne Gore.

„Imajući u vidu da je ovo prvi sastanak nakon preuzimanja ministarske funkcije, napravljen je presjek dosadašnjih zajedničkih aktivnosti i sagledane mogućnosti dalje saradnje“, navodi se u saopštenju.

Vuković je, izrazivši zadovoljstvo što se već na samom početku mandata sastao sa predstavnicima jedne od najznačajnijih finansijskih institucija, iskazao namjeru Vlade da se ovo partnerstvo jača, kao i da se ubrzanom dinamikom privedu kraju svi otpočeti zajednički programi i strateški planiraju novi.

Sheldon je Vukoviću poželio uspjeh u vođenju jednog od ključnih državnih resora, istovremeno iskazavši spremnost institucije koju predstavlja da Crnoj Gori pruži podršku, ne samo kroz kreditne programe i direktne zajmove, već i pružanjem ekpertskih konsultacija i obuka.

On je kazao da partnerstvo Crne Gore i SB počiva na dva prioritetna stuba, koji se odnose na fiskalnu stabilnost i bolje upravljanje prirodnim resursima u cilju odživog i zelenog rasta.

Sheldon je podsjetio da je u toku izrada Partnerskog okvira saradnju sa Crnom Gorom za period od naredne do 2028. godine, kojim će biti definisane prioritetne oblasti saradnje, te predočio mogućnosti finansiranja koje pruža DPL – zajam zasnovan na razvojnim politikama.

Vuković je kazao da je Ministarstvo finansija, pored važnih tekućih aktivnosti poput rebalansa ovogodišnjeg budžeta i izrade Predloga zakona o budžetu za narednu godinu, istovremeno usmjereno i na definisanje razvojnih prioriteta, koji će biti prepoznati i Fiskalnom strategijom koju je Vlada u obavezi da izradi u prvih pola godine mandata.

“Tokom prvog sastanka u ovom formatu, na kojem je iskazana zajednička spremnost da se dodatno unaprijede razvojne i strateške mogućnosti saradnje, najavljeno je da će se, kroz dalju koordinaciju na operativnom nivou, dogovoriti konkretni zajednički koraci”, zaključuje se u saopštenju.

