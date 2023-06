Cijene nafte stabilne iznad 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 76 USD, budući da ulagače zabrinjavaju naznake posustajanja kineske ekonomije.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila gotovo nepromijenjena u odnosu na zatvaranje trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 76,44 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 71,51 USD.

Trgovci s pažnjom prate situaciju u Kini, čija ekonomija još povremeno posrće, uprkos ukidanju strogih mjera suzbijanja kovida krajem prošle godine, prenosi Hina.

Tako se kineski izvoz naglo smanjio u maju zbog slabije strane potražnje koju koče visoka inflacija i podignute kamatne stope u velikim privredama, a posustali su i promet u maloprodaji i industrijska proizvodnja.

„Kineska ekonomija se nosi sa snažnim nepovoljnim trendovima. Tržište nekretnina nije se oporavilo od prošlogodišnjeg pada, a u maju su i maloprodaja i industrijska proizvodnja bile slabije nego što se očekivalo”, rekao je naftni analitičar PVM-a Tamas Varga.

Očekuje se da će kineska centralna banka danas smanjiti referentne kamatne stope kako bi podržala ekonomski oporavak.

Izvori su rekli i da će Kina do kraja godine uvesti nove podsticaje za posustalu ekonomiju, koji će biti fokusirani na sektor potrošnje.

Barijeru cijenama predstavljao je i pojačani iranski izvoz nafte u ovoj godini, uprkos američkim sankcijama, prema konsultantima, podacima o otpremi i upućenim izvorima.

Iran je tako pojačao snabdijevanje svjetskih tržišta u vrijeme kada drugi veliki proizvođači, okupljeni u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC) i grupi njenih saveznika, najavljuju manje barela kako bi podržali cijene.

Podršku cijenama nafte pružila je i pojačana aktivnost prerade u kineskim rafinerijama i smanjeni broj aktivnih bušotina u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici.

OPEC je odvojeno objavio da je u petak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 1,69 USD na 75,89 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS