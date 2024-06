NTO ugostila francuske novinare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ugostila je francuske novinare, koji su od utorka do subote boravili u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

Iz NTO je saopšteno da je raznovrsna turistička ponuda Crne Gore predstavljena novinarima francuskih medija: La Quotidienne, Premium magazine, Routard.com i Ulyces, koji ukupno imaju preko 27 miliona čitalaca na mjesečnom nivou.

Tokom posjete novinari su posjetili Bjelasicu, obišli Nacionalni park Skadarsko jezero, Sveti Stefan i park Miločer, uživali u vožnji žičarom i pogledu na Boku kotorsku, obišli Perast i Stari grad Kotor, te posjetili Porto Montenegro, Lušticu i turu završili u Budvi.

Pablo Oger, novinar portala Ulyces koji ima 21 milion impresija mjesečno, kazao je da je Crna Gora za njega veliko otkriće.

„Nikada ranije nijesam bio u Crnoj Gori, i ovo putovanje bilo je veliko otkriće za mene. Tokom četiri dana uspjeli smo da obiđemo prelijepa mjesta, ali sam siguran da Crna Gora krije još mnogo toga zbog čega ću se sigurno vratiti“, rekao je Oger.

On je dodao da ga je posebno oduševilo krstarenje Bokokotorskim zalivom.

„Pejzaž je nadrealan, a dok ste na brodu planine koje se uzdižu iznad mora ostavljaju bez daha. Imamo fantastičan materijal za članke i siguran sam da će se našoj publici to jako svidjeti. Dugo smo najavljivali put u Crnu Goru i dobili smo mnogo komentara i preporuka, a svi su isticali ljepotu ove zemlje. Sada smo se u to i sami uvjerili“, saopštio je Oger.

Da je Crna Gora jedinstvena destinacija potvrdila je i Solene Duclos, koja ima svoj blog sa preko deset hiljada posjetilaca i radi za francuski medij Routard jednu od najpoznatijih serija turističkih vodiča u Francuskoj, koja nudi savjete za putovanja za različite destinacije. Routard.com ima skoro šest miliona mjesečnih posjeta i putem te platforme Francuzi pronalaze vodiče za destinaciju, praktične savjete za putovanja, preporuke za smještaj, recenzije restorana i zanimljiva mjesta.

„Prvi put sam u Crnoj Gori i nadam se da nije poslednji, jer sam zaista oduševljena. Već prvog dana rekla sam da je ovo veličanstvena zemlja. Mala je, ali nudi mnogo mogućnosti. Jedna od posebnih prednosti je kratko putovanje – od sjevera do mora stiže se za samo nekoliko sati“, kazala je Duclos.

Prema njenim riječima, mala udaljenost između južne i sjeverne regije je posebno privlačna za Francuze, koji često provode mnogo vremena u putu.

„Planine koje se uzdižu iznad mora ostavile su me bez daha, a krstarenje Bokokotorskim zalivom bilo je nezaboravno iskustvo. Posebno bih izdvojila ribanje na moru sa našim vodičem Ivanom i uživanje u domaćem vinu. Moram ponovo doći i istražiti još više“, rekla je Duclos.

Podršku u organizaciji studijske posjete francuskih novinara dali su strateški partneri NTO: nacionalna avio kompanija Air Montenegro, hotelska grupa Montenegro stars, turistička agencija Gold Travel, lokalne turističke organizacije Bara, Kotora, Kolašina, Budve i Tivta, Luštica bay, Kotor Cable Car, Nikki Beach Resort, hoteli Conte, Swissotel i Monte Casa, kao i Nacionalni parkovi Crne Gore.

