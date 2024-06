Promovisan projekat Njen svijet, njena pravila

Podgorica, (MINA) – Promocija projekta Svjetske košarkaške federacije, Njen svijet, njena pravila, okupio je u Porto Novom više od 300 košarkašica iz više crnogorskih klubova, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Djevojčice, uzrasta od šest do deset godina, imale su priliku da se nadmeću u raznim takmičenjima i igricama, a posebno oduševljenje za njih bilo je prisustvo članica ženske seniorske reprezentacije.

Promocija projekta okupila je djevojčice iz Rožaja, Podgorice, Nikšića, Bara, Ulcinja i Herceg Novog.

Predsjednica Košarkaškog saveza Jelena Dubljević kazala je da su tim projektom uspjeli da okupe više generacija košarkašica iz cijele Crne Gore, kao kruna FIBA projekta “Her world, her rules”.

“To je sjajna priča, koja ima za cilj širenje svijesti o značaju košarke, a nakon Nikšića, Cetinja, Bara, Rožaja, Podgorice i Ulcinja, ovog puta smo na ovom prelijepom mjestu da zajedno damo doprinos da se ženska košarka omasovi, da oživimo neke stare centre i naravno da razvijemo neke nove”, kazala je Dubljević.

Ona je uvjerena da je to samo početak lijepe priče i da će okupljanja postati tradicija.

“Izuzetnu zahvalnost dugujemo Opštini Herceg Novi, koja je prepoznala značaj ovog događaja, ali i ministarstvu prosvete, od kojeg smo dobili maksimalnu podršku, tako da smo obišli brojne škole u Crnoj Gori, ali naravno posebna zahvalnost Porto Novom, bez kojeg ne bi imali ovaj spektakl, koji je istinski festival košarke”, rekla je Dubljević.

Promociji su, osim Dubljević, rukovodioca projekta Mirjane Sekulić i predsjednika Opštine Herceg Novi Stevana Katića, prisustvovali ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, državni sekretar u Ministartvu sporta i mladih Vladimir Obradović i generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta Igor Vušurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS