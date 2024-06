Za četvoricu saobraćajnih prestupnika ukupno 60 dana zatvora

Podgorica, (MINA) – Sud za prekršaje u Budvi kaznio je četiri osobe sa ukupno 60 dana zatvora zbog saobraćajnih prekršaja, saopštio je predsjednik tog suda Marko Đukanović.

On je kazao da je državljanin Bosne i Hercegovine, P.S. (29), oglašen krivim zbog toga što se 1. maja u večernjim satima, na saobraćajnici u Igalu, nije zaustavio na znak Stop i da je osuđen na 15 dana zatvora.

“Njemu je sudija odjeljenja u Herceg Novom Andrija Vojvodić izrekao i novčanu kaznu od 450 EUR, jer utvrđeno da je vozilom koje je nakon kraće policijske potjere zaustavljano, upravljao pod dejstvom alkohola i preticao na neisprekidanoj liniji”, dodao je Đukanović u saopštenju.

Kako je rekao, P.S. je odmah po izricanju odluke sproveden na izdržavanje kazne u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, dok mu je novčana kazna odmah naplaćena.

Đukanović je kazao da su V.B. (58) i R.S (24) iz Budve i P.M. (50) iz Kolašina osuđeni u tri odvojena hitna postupka na kazne zatvora u trajanju od po 15 dana.

Oni su, kako se navodi u saopštenju, prethodne dvije noći na teritoriji Budve vozili pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od preko dva grama po kilogramu.

“Okrivljeni R.S. je uz to izazvao i saobraćajnu nezgodu sa manjom materijalnom štetom, za što mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 220 EUR”, dodaje se u saopštenju.

Đukanović je rekao da su svim okrivljenima, osim kazne, izrečeni i kazneni bodovi u maksimalnom iznosu, kao i zabrana upravljanja vozilima u najdužem zakonom propisanom trajanju.

