U Andrijevici do 13 sati glasalo 49,8 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Andrijevici do 13 sati glasalo je 49,8 odsto upisanih birača, pokazuju podaci izborne liste Socijalističke narodne partije (SNP) i Demokrata.

„Prema pristiglim podacima sa biračkih mjesta, izlaznost na lokalnim izborima u Andrijevici do 13 sati je 49,8 odsto“, navodi se u saopštenju Medijskog pula izborne liste “SNP – Demokrate – Odvažno. Odlučno. Odgovorno – Andrijevica se pita”.

Pravo glasa na izborima u Andrijevici ima 3.827 građana, koji glasaju na 23 biračka mjesta.

Biračka mjesta su otvorena u sedam, a biće zatvorena u 20 sati.

Na izborima učestvuje sedam izbornih lista.

