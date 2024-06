Neophodne alternative za masovni turizam

Podgorica, Marsej, (MINA-BUSINESS) – Zemlje Mediterana treba da potraže alternative za masovni turizam, te najboljim praksama postignu zajedničke ciljeve koji podrazumijevaju zeleniji, pametniji i otporniji turizam, ocijenjeno je na sastanku Upravljačkog tijela projekta Dijalog za turizam.

Predstavnik Zajedničkog sekreterijata Interreg Euro-MED programa, Axel Rodriguez-Garrote, poručio je da je važno da se potraži što više alternativa za masovni turizam.

„Da konačno krenemo u potragu za boljim znanjem, menadžentom i primjerima najboljih praksi kako bismo postigli zajedničke ciljeve koji podrazumijevaju zeleniji, pametniji, i otporniji turizam“, rekao je Rodriguez-Garrote, koji je zadužen za koordinaciju Misije održivog turizma, u okviru koje je podržan Dijalog za turizam projekat.

Sastanku Upravljačkog tijela projekta Dijalog za turizam, u okviru kog je organizovan i sastanak Alijanse za održivi turizam na Mediteranu, prisustvovali su predstavnici Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Sastanak je organizovao Region Jug Provansa-Alpi-Azurna obala u Marseju.

Iz NTO su objasnili da je riječ je o projektu posvećenom unapređenju upravljanja turizmom u Mediteranskoj regiji, u kom je NTO vodeći partner iz Crne Gore, dok je pridruženi partner Monstat.

„Cilj projekta je stvaranje zelenijeg i pametnijeg turizma na Mediteranu kroz intezivnu prekograničnu saradnju“, naveli su iz NTO i dodali da su događaju u Marseju, pored njihovih predstavnika, prisustvovali i projektni partneri iz Španije, Francuske, Grčke, Italije, Kipra, Bugarske i Hrvatske.

U okviru dvodnevnog događaja, organizovan je i sastanak Alijanse za održivi turizam na Mediteranu, čije je uspostavljanje jedan od ključnih rezultata projekta Dijalog za turizam.

Sastanci Alijanse imaju za cilj vođenje otvorenog dijaloga između nosilaca inicijativa, strategija i programa koji teže unapređenju upravljanja turizmom u mediteranskoj regiji kroz intezivnu prekograničnu saradnju.

Sastanku je prisustvovalo preko 100 učesnika, među kojima su bili predstavnici Misije za održivi turizam Interreg EuroMED programa, tematskih i institucionalnih projekata podržanih u okviru Programa, drugih programa i strategija aktivnih u mediteranskom području, pridruženih partnera, turističkih observatorija Mediterana, privrednih komora, ključnih donosioca odluka u području Zapadnog Mediterana, kao i Zajedničkog sekretarijata Interreg EuroMED programa.

Učesnici sastanka razgovarali su o potencijalima organizacija za podršku održivom turizmu na Mediteranu i prilikama za finansiranje zajedničkih inicijativa, te o različitim predlozima za sinergiju u bliskoj budućnosti.

„Pronalaženjem inicijativa i otvorenom komunikacijom, možemo ostvariti sinergiju sa drugim Tematskim projektima Interreg Euro-MED programa, te zajednički možemo doći ćemo do konkretnih rješenja za budućnost održivog turizma“ zaključio je koordinator Zajedničkog sekreterijata programa Interreg Euro-MED, Curzio Cervelli.

On je istakao važnost ovakvih događaja i zajedničkih akcija za pružanje doprinosa i dodatnih vrijednosti makroregionalnim strategijama u Mediteranskom području.

U okviru događaja, održane su i prezentacije ključnih planiranih aktivnosti u okviru projekta Dijalog za turizam, kao što su tranzicioni paneli za pokretanje turizma, laboratorije za politiku održivog turizma i kreiranje Mreže održivih turističkih opservatorija.

Projekat Dijalog za turizam podržan je kroz Interreg Program tehničke podrške Mediteranskom transnacionalnom programu 2021-2027 (Euro-MED) i trajaće sedam godina.

Pored NTO i Monstata, partneri su Andaluzijska javna fondacija El legado andalusi iz Španije, Regija Provansa-Alpi-Azurna obala iz Francuske, Institut za poljoprivredu i turizam – IPTPO iz Hrvatske, Opština Varna iz Bugarske, Evropska organizacija javnog prava – EPLO iz Grčke, Ministarstvo transporta, komunikacija i radova sa Kipra, Regija Lacio iz Italije, Asocijacija mediteranskih privrednih komora- ASCAME iz Španije, Ozelenjavanje ostrva – GTI iz Italije i još 24 pridružena partnera iz EuroMED područja.

