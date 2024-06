Spajić sjutra u Briselu sa zvaničnicima institucija EU

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Milojko Spajić predvodiće crnogorsku delegaciju tokom sjutrašnje radne posjete institucijama Evropske unije (EU), u susret očekivanom dobijanju pozitivnog Izvještaja o realizaciji privremenih mjerila u poglavljima koja se tiču vladavine prava (IBAR).

Kako se navodi u platformi za posjetu koja je objavljena na sajtu Vlade, Spajić će predstaviti napredak koji je Crna Gora ostvarila u oblasti vladavine prava, naročito u periodu april – maj, kada je usaglašen veći broj zakona koji su od suštinskog značaja za održavanja Međuvladine konferencije tokom belgijskog predsjedavanja Savjetom EU.

Navodi se da će se Spajić tokom boravka u Briselu sastati sa visokim zvaničnicima evropskih institucija.

“Sastaće se, između ostalih, i sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom i generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i susjedstvo Gertom Janom Kopmanom”, piše u platformi.

U dokumentu se ističe da će, umajući u vidu značaj dobijanja IBAR-a tokom belgijskog predsjedavanja Savjetom EU, kao i zatvaranja grupe poglavlja iz pravne tekovine koja su spremna ili će biti spremna do kraja godine, posjeta Briselu biti iskorištena i za usaglašavanje narednih koraka sa evropskim partnerima.

Dodaje se da će Spajić sagovornicima predstavniti bilans stanja u odnosu na ispunjenost privremnih mjerila, kao i Zakone koji su utvrđeni na Vladi, te upućeni u skupštinsku proceduru, a koji predstavljaju okosnicu za dobijanje završnih mjerila za pregovaračka poglavlja 23 i 24 i za ulazak u finalnu fazu pregovora.

“Susreti će biti prilika da se sagovornici upoznaju i sa samoprocjenom te planiranom dinamikom privremenog zatvaranja pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine”, kaže se u platformi.

Posjeta Briselu će, kako se navodi, ujedno biti prilika da se predsjedniku Evropskog savjeta predoče postignuća sa Samita lidera zemalja Zapadnog Balkana koji je na temu Plana rasta održan u Kotoru 15 i 16. maja.

U crnogorskoj delegaciji će, osim Spajića, biti i šef Misije Crne Gore pri EU Petar Marković i šef Kabineta predsjednika Vlade Branko Krvavac.

