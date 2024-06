Crnogorskim kik bokserima 17 medalja

Podgorica, (MINA) – Kik boks reprezentacija Crne Gore sa 18 medalja medalja završila je nastup na 17. Balkansko prvenstvu u Baru.

Osvojeno je sedam zlatnih, pet srebrnih i šest bronzanih odličja.

Prvaci Balkana, u disciplini lou kik, postali su seniori Viktor Borozan (do 67), Nemanja Čađenović (do 71) i Nikola Marinković (do 75), stariji juniori Džejlan Murić (do 67) i Viktor Dukić (preko 91), mlađi junior Ehad Dautović (do 67) i kadet Dragan Muratović (do 52).

Srebrni su bili senior Matija Drobnjak (do 86), stariji juniori Nikola Jovetić (do 67), Ishak Agović (do 75) i mlađi juniori Isah Tarhaniš (do 54) i Vasilije Krivokapić (preko 81).

Bronzanim odličjima okitili su se seniori Nemanja Mandić (do 75) i Nemanja Drobnjak (kik lajt, do 74), stariji junior Fariz Dacić (do 60) i mlađi juniori Andrija Radoman (do 60), Luka Šćepanović (do 71) i Pavle Petrović (do 54).

Uspješan nastup upotpunio je Dragan Muratović, koji je proglašen za najboljeg kadeta u disciplini kik lajt.

Šampionat u Baru okupio je više od 300 učesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovone, Sjeverne Makedonije, Albanije, Kosova, Bugarske, Turske i Crne Gore.

