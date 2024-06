ASP: Kontrola rada sudija jednom u pet godina, u penziju sa 67 godina

Podgorica, (MINA) – Crnogorske sudije će, prema predloženim izmjenama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, po pravilu biti ocjenjivane jednom u pet godina, a sudijska funkcija prestaje sa navršenih 67 godina života, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu (ASP).

Iz ASP su naveli da je taj predloženi zakon jedan iz seta IBAR zakona, koje je Vlada uputila parlamentu na usvajanje, kako bi država do kraja juna dobila zeleno svjetlo za privremena mjerila i ostvarila novi korak u integracionom procesu.

„Ipak, pravosuđe se godinama ocjenjuje, sa domaćih i međunarodnih adresa, kao najslabija karika u ukupnom institucionalnom sistemu zemlje, zbog kojeg je njen pravni poredak ozbiljno urušen“, rekli su iz te nevladine organizacije (NVO).

Iz ASP su kazali da je, u tom smislu, bilo realno očekivati da će biti pojačana kontrola rada sudija i uslovi za kvalitet i kvantitet njihovog rada biti oštriji.

To, kako su ocijenili, nije slučaj sa predloženim zakonskim izmjenama.

„Sudije će po pravilu biti ocjenjivane jednom u pet godina, a uz „opravdane razloge“ moći će da ne ostvaruju čak 40 odsto rezultata kvantiteta rada po osnovu utvrđenih mjerila, u najmanje 30 predmeta godišnje da prekorače rokove za izradu odluka i u pet slučajeva ne uzimaju predmet i ne zakazuju ročišta ili pretrese, a da se to posmatra da stručno i savjesno rade“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će, pored toga, javnost biti isključena prilikom donošenja odluka o disciplinskoj odgovornosti sudija i da će na podatke o ocjenama rada sudija biti primijenjen zakon o zaštiti podataka ličnosti.

„To će svakako otežati dobijanje podataka o disciplinskim odgovornostima onih koji nam dijele pravdu, dok sudijska funkcija prestaje sa navršenih 67 godina života“, rekli su iz ASP.

Kako su naveli, prema predloženom, rad sudija se sada ocjenjuje svakih pet godina po planu za ocjenjivanje, kojeg će utvrđivati Sudski savjet, a izuzetno na tri godine, ako je sudija prvi put biran ili se prijavio na oglas za napredovanje, kao i nakon godinu, ako je dobio ocjenu „ne zadovoljava“.

Iz ASP su kazali da se izmjenama mijenjaju definicije kvantiteta i kvaliteta rada, kao dva najbitnija potkriterijuma ocjenjivanja.

„Pa se u pogledu kvantiteta navodi da sudija dobija ocjenu „ne zadovoljava“ ako mu rezultati rada budu ispod 70 odsto od broja završenih predmeta predviđenih “okvirnim mjerilima za određivanje potrebnog broja sudija”, ali neće dobiti tu ocjenu, ako ima opravdane razloge za to“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, ukoliko sudija dva puta zaredom dobije ocjenu da „ne zadovoljava“, to se posmatra kao teži disciplinski prekršaj.

„Kvalitet rada se ocjenjuje na osnovu odnosa ukinutih i ukupnog broja odluka koje je sudija donio u ocjenjivanom periodu, broja ispitanih odluka od neposredno višeg suda i broja otvorenih pretresa ili rasprava od drugostepenog suda, ali ova odredba ostaje ovako opšta i nerazrađena“, rekli su iz ASP.

Iz te NVO su poručili da bi bilo cjelishodno i društveno opravdano da je upravo zakonodavac razradi i jasno definiše kako se brojčano mjeri kvalitet rada.

Oni su naveli da Ustav propisuje da je razlog za prestanak sudijske funkcije nestručan i nesavjestan rad.

„Zakonskim izmjenama se detaljnije propisuje da su to situacije ako bez opravdanog razloga sudija ne ostvaruje najmanje 60 odsto rezultata u pogledu kvantiteta rada u okviru “okvirnih mjerila za određivanje potrebnog broja sudija“”, kaže se u saopštenju.

To su, kako su rekli iz ASP-a, situacije kada sudija ne uzima u rad najmanje pet predmeta ili ne zakazuje ročišta ili pretrese ili na drugi način odugovlači postupak u najmanje pet predmeta.

„Kada u toku jedne godine prekorači rok za izradu odluke u najmanje 30 predmeta, a prekoračenje nije duže od 30 dana ili ako bez opravdanog razloga prekorači trostruki zakonski rok za izradu odluke u najmanje deset predmeta“, navodi se u saopštenju.

Iz ASP su rekli da je jedan od razloga nestručnog i nesavjesnog rada sudije ako postane član političke partije, ili započne vršenje poslaničke ili druge javne funkcije, ili profesionalno obavlja druge djelatnosti nespojive sa sudijskom funkcijom.

Kako su naveli, jedan od razloga nestručnog i nesavjesnog rada sudije je ako mu je u periodu od tri godine najmanje dva puta izrečena disciplinska sankcija za teže disciplinske prekršaje, ili ako učini teži disciplinski prekršaj usljed kojeg je nastupila nenadoknadiva šteta po stranku, ili nanijeta značajna šteta po ugled sudstva.

„Zakonskim izmjenama sada se isključuje javnost prilikom glasanja o donošenju odluka Sudskog savjeta i komisija, disciplinskog tužioca i disciplinskog vijeća koje imenuje Sudski savjet, kao i u postupku ocjenjivanja rada sudija i utvrđivanja disciplinske odgovornosti sudija, osim ako to zahtijeva sudija o čijoj se odgovornosti odlučuje“, kaže se u saopštenju.

U isto vrijeme se, kako se navodi, na zaštitu podataka o postupku i rezultatima ocjenjivanja sudije primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, pa je realno očekivati da će to sve „baciti dodatni mrak” na podatke o ocjenjivanjima i disciplinskim odgovornostima sudija.

Iz ASP su rekli da je nestručno i nesavjesno vršenje funkcije jedan od dva uslova za najteže disciplinske prestupe.

„Drugi uslov je ako je sudija osuđen na krivično djelo koje ga čini nedostojnim funkcije, a izmjenama se definiše da je to „djelo za koja je propisana kazna zatvora preko jedne godine, a koje je izvršeno sa umišljajem““, naveli su iz te NVO.

Oni su kazali da se, takođe, izmjenama zakona navodi da se smatra da je razlog za prestanak sudijske funkcije zbog ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nastupio kada sudija, predsjednik suda, odnosno predsjednik Vrhovnog suda navrši 67 godina života.

„Starosna granica za odlazak sudija u penziju je već duže jedna od najkomentarisanijih tema u javnosti, a ukoliko prođe ovo zakonsko rješenje nesporno je da privileguje sudije, koje upravo nose najveću odgovornost za loše ocjene stanja pravosudnog sistema zemlje“, rekli su iz ASP.

