Đinović bez finala u disciplini R1

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastrijelac Milan Đinović nije uspio da se plasira u finale Evropskog prvenstva u Granadi, u disciplini vazdušna puška – R1.

Đinović je nastup završio na 16. mjestu sa rezultatom 585 krugova.

Plasman u finale izborilo je osam najboljih.

Đinovića u utorak očekuje nastup u njemu jačoj disciplini – R3.

U kategoriji SH1, u kojoj se takmiči Đinović, prijavljeno je 39 takmičara.

