Crnogorskoj reprezentaciji 35 medalja i treće mejsto u generalnom plasmanu

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore kao trećeplasirana, sa 35 medalja, završila je nastup na Balkanskom prvenstvu za djecu u Istanbulu.

Osvojeno je devet zlatnih, 11 srebrnih i 15 bronzanih odličja.

Posljednjeg takmičarskog dana, uspješan nastup, kompletiran je sa dvije zlatne, tri srebrne i četiri bronzane medalje.

Zlatnim medaljama okitili su se muški kata timovi – 10-11 godina (Vid Beljkaš, Jakov Cupara, Boris Perović, Boris Vujanović) i 8-9 godina (Filip Bulatović, Luka Ilinčić, Matija Maraš)

Srebrne medalje osvojili su ženski kata timovi 10-11 (Mia Bulatović, Stefani Đuković, Lana Drača, Ana Pavlović) i ženski kata tim 8-9 (Leana Kovačević, Valbona Paljević, Irsi Šabanović) i muški kata tim 8-9 (Jevrem Cupara, Luka Drobnjak, Teodor Tošić).

Bronzane medalje osvojile su Anđela Đurović, Mia Ajković, Asija Đonbaljaj i Pavle Lazović.

U generalnom plasmanu najuspješnija je bila Turska, dok je drugo mjesto osvojila Srbija.

Balkansko prvenstvo u Istanbulu okupilo je 1.541 karatista iz 12 država – Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunuije, Srbije, Slovenije, Turske i Crne Gore.

